



О реакции Виктора Бабарико на решение комиссий tut.by рассказал Дмитрий Лаевский, его адвокат, который 1 июля встретился со своим подзащитным в СИЗО КГБ.





— Сегодня мне удалось посетить Виктора Дмитриевича в СИЗО. Только недавно я оттуда вышел. Это было нелегко, потому что люди теперь занимают очередь на посещение с ночи: обычно до адвокатов приходят граждане (могут и родственники), а адвокаты уже подтягиваются ближе к открытию бюро пропусков КГБ. Но мир не без добрых людей, и потому мне удалось повидаться с подзащитным и обсудить необходимые вопросы. Виктор Дмитриевич здоров, чувствует себя хорошо, держится мужественно и верит, что правда на его стороне, — рассказал адвокат.

Защитник рассказал Виктору Бабарико о результате проверок комиссиями подписей, собранных за него (из 365 тысяч подписей комиссии, признали действительными лишь 165744). Штаб Бабарико заявил, что он не согласен с таким решением и хочет знать, что случилось с остальными 200 тысячами, поэтому подал жалобы в избирательные комиссии по всей стране. По словам адвоката, претендент в президенты очень удивился такому решению комиссий, но воспринимает все философски.





— Но Виктор Дмитриевич очень оптимистичный человек, и он, насколько я понимаю по опыту общения, все воспринимает достаточно философски. То есть он, конечно, удивился очень тому, что такое количество подписей не приняли, но как человек дела он понимает, что главная практическая задача состоит прежде всего в регистрации кандидатом. В этом смысле главное, что гонка для него продолжается. Признание такого количества подписей недостоверными — это безусловно будет обжаловано, — сказал Лаевский.