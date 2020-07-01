Данные, опубликованные районными избирательными комиссиями, не сошлись с данными Центризбиркома





По кайней мере, в Витебской области, информацию по которой изучил "Белорусский партизан".





Согласно свободной таблице ЦИК, ситуация выглядит вот так.





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Но сегодня практически все комиссии обнародовали свои подсчеты. И цифры не сходятся.





Подписи, собранные за Лукашенко, нас в данном случае не интересуют, мы изучали только альтернативных кандидатов.Ситуация, по данным местных комиссий выглядит так:





Бешенковичи: 784 подписи Дмитриеву

Браслав: здесь зачли 639 подписей Дмитриеву и 133 - Цепкало.

Железнодорожная районная Витебска: Дмитриев - 54, Тихановская -548, Цепкало - 367, Черечень -297.

Октябрьская районная города Витебск: Бабарико - 4320, Дмитриев - 519. Канопацкая - 1431, Тихановская - 1669, Цепкало - 0.

Первомайская районная города Витебска: Бабарико - 0, Цепкало - 0, Дмитриев - 543, Канопацкая - 2177. Тихановская - 2343,Черечень - 1261

Витебская районная: Цепкало - 0, Дмитриев - 28, Тихановская - 201, Черечень - 94

Верхнедвинск: Цепкало - 118

Глубокое: Дмитриев - 14, Тихановская - 729, Цепкало - 183

Городок: подписи сдавала только группа Лукашенко.

Докшицы: Цепкало - 79

Дубровно: Черечень - 66

Лепель: Дмитриев - 62, Тихановская - 92. Цепкало - 491

Лиозно: информации нет

Миоры: Бабарико - 449, Цепкало - 412, Дмитриев - 22

Новополоцк: Бабарико - 3652. Дмитриев - 4053. Тихановская - 1631, Цепкало - 778, Черечень - 5421

Орша: Бабарико - 2701, Канопацкая - 4263, Дмитриев - 1053, Тихановская - 1783, Цепкало - 458, Черечень - 6743

Полоцк: Бабарико - 2714, Дмитриев - 2957, Тихановская - 1190, Цепкало - 961, Черечень - 4337

Поставы: Тихановская - 550.

Сенно: подписи только за Лукашенко.

Толочин: Дмитриев - 36, Черечень - 90

Ушачи: здесь все подписи были за Лукашенко и только 1 человек подписался за Андрея Дмитриева.

Чашники: Бабарико - 360

Шарковщина: Цепкало - 44

Шумилино: Цепкало - 54





Напоминаем, что Лиозненский район не учтен, так как по нему пока нет данных в открытом доступе. Но в любом случае, информа оттуда общее количество подписей может не уменьшить, а только увеличить.





Теперь подсчитываем:

Цепкало: 133+367+118+183+79+491+412+778+458+961+44+54=4078. В таблице ЦИК - 3620.То есть уже на этапе сбора подписей от районных комиссий Центризбирком лишил Цепкало 458 подписей.

Бабарико: 4320+449+3652+2701+2714+360 = 14196. У Центризбиркома каким-то образом получилось 11 495. То есть ЦИК "потерял" более 2700 подписей.





Дмитриев: 784+639+54+519+543+28+14+62+22+4053+1053+2957+36+1 = 10765. И это почти совпадает с данными ЦИК, у которого 10730





Канопацкая: 1431+2177+4263 = 7871. В таблице ЦИК - 7650. Обращает на себя внимание, что подписи Канопацкой "пришли"всего из нескольких адресов. Например, в ходе сбора не было слышно, чтобы Анна "взорвала" Оршу. Но именно из Орши у нее самый большой "урожай".





Черечень: 297+1261+294+5421+6743+4337+90 = 18443. У ЦИК - 18 734. Из данных по районам следует, что в Полоцке у Черечня поддержка больше, чем у Бабарико и Цепкало вместе взятых. Сложно поверить, конечно.





Тихановская: 548+1669+2343+201+729+92+1631+1783+1190+550 = 10736. На 10 подписей меньше насчитал Центризбирком.

Кстати, комиссии три дня думали над цифрами, прежде чем их опубликовать. Большинство сообщений появились на сайтах только сегодня вечером, хотя заседания проходили еще 27 июня. Но все равно цифры не сходятся. Причем, как не сложно догадаться, в сторону необъяснимой "утруски" у самых сильных потенциальных соперников Александра Лукашенко - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.



