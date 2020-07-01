Подписи в Беларуси проверяют силовики, почерковеды и... коммунальщики!

Подписи, собранные за Виктора Бабарико / www.instagram.com/atavinulya





Об этом со ссылкой на председателя Могилевской областной комиссии по выборам президента Валерия Берестова передает "Еврорадио" со ссылкой на БелТА.





Для начала подписи проверяют визуально. Чтобы узнать, подписывались ли избиратели за того или иного кандидата, члены комиссий могут обратиться к самим избирателям. А "если возникают сомнения, члены комиссии обращаются к специалистам — в органы внутренних дел, жилищно-эксплуатационные службы, к почерковедам", — уточнил Берестов.





Как в деле проверки подписей могут помочь коммунальщики?





"В ЖЭСе [проверяется] проживание граждан по данным адресам, — комментирует Еврорадио председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. — Органы внутренних дел тоже дают по регистру населения. Может быть, требовались какие-то дополнительные уточнения... Там ничего другого и нет".









В 2020 году в результате проверки двое участников президентской гонки — Валерий Цепкало и Виктор Бабарико — лишились серьёзной части подписей, собранных за их выдвижение. Цепкало территориальные комиссии засчитали 75249 тысяч подписей из 160 тысяч, Бабарико — 165744 подписей из 361 тысячи.





В частности, в Могилёвской области Виктор Бабарико потерял около половины подписей. Его инициативная группа объявила, что там было сдано 18060 подписей. ЦИК принял лишь 10027 из них.









Карта подписей, отданных за Виктора Бабарико







