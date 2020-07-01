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Цепкало готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае нерегистрации

Однако до этого его команда будет проходить юридический процесс подачи жалоб в комиссии по поводу признания недействительными части подписей.


— А уже потом, безусловно, будет с кем-то из тех, кто останется в списке кандидатов в президенты, если это не окажемся мы, то да, мы думаем, что такое объединение возможно. — сказал Цепкало на пресс-конференции 1 июля, сообщает TUT.BY.

На уточняющий вопрос, с кем именно из будущих кандидатов он готов объединяться, претендент ответить пока не готов. Из штабов других претендентов в президенты Цепкало пока предложений об объединении не поступало.

 

Он также прокомментировал ситуацию с подписями.

— Никогда такого в истории не было, что рядом находились столы наши и Канопацкой, но у нее подписей стало в два раза больше, у нас — в два раза меньше. Такое ощущение, что белорусы живут на разных планетах и люди не имеют одинаковые мозги, руки и неправильно понимают одни и те же инструкции. Причем, настолько колоссально по-разному понимают, что у одних, как у нас, происходит выбраковывание подписей, а у других эти подписи лишние появляются. Поэтому будем ждать последнее слово за ЦИК, — сказал Цепкало.

Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей, что исключает его из предвыборной гонки (если, конечно, в течение трех дней н не докажет обратное). Вместе с тем, у некоторых претендентов количество действительных подписей оказалось больше, чем они подали в ЦИК.
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