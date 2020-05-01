



Известный экономист Ярослав Романчук сравнил нынешнюю ситуацию на рынке труда в Беларуси с 1995 годом. Сравнение оказалось не в пользу сегодняшнего дня, пишет Салiдарнасць





«В 2020 году скорость разрушения рабочих мест по сравнению с периодом 2017-2019 года удвоилась. За январь – май 2020г. было уволено почти на 38 тысяч больше, чем принято на работу, приводит цифры экономист. – Белорусской модели Совок/Госплан не нужно даже 4,32 млн. работников. Столько было по состоянию на 01.05.2020 года. Для сравнения в 1995 году численность экономически активного населения была 4524,2 тысяч, т. е. на 204,2 тысячи меньше. При сохранении белорусской модели Совок/Госплан рабочая сила к 2025 году может «пробить» порог в 4 млн.





На начало 1995-го население Беларуси составляло 10210,4 тысяч человек. На 01.05.2020 г. оно было только 9397,8 тысяч человек, т. е. на 812600 человек меньше. За 25 лет белорусов стало почти на 8% меньше.









В 1995 году доля сельского населения составила 32,1% (3278,2 тысячи). На начало 2020 года городское население составило 7303,8 тысяч, сельское – 2104,6 тысяч (22,8%). Белорусская власть, в которой главные посты занимают, главные функции выполняют аграрные лоббисты, привела к сокращению сельского населения на 1173,6 тысяч.





Из одного миллиона женщин, проживающих в сельской местности, 436,3 тысячи – старше трудоспособного возраста, 374 тысячи – старше 60 лет. Мужиков старше трудоспособного возраста на селе – только 194 тысячи.





Средний возраст женщин сельской местности на начало 2019 года составил 47,8 лет, в Гродненской области – 51,7 лет, Витебской – 49,7 лет. Мужская часть белорусского села спивается, а женская стареет. В этом секторе уже занято ~390 тысяч человек. В 1995 году здесь работало 805,1 тысяч.





За 25 лет численность занятых в сельском хозяйстве сократилась более чем в два раза. Для сравнения в промышленности в 1995 году работало 1228,2 тысячи человек, а в 2019 -м – 1019,7 тысяч, на 208,5 тысяч меньше.





Молодёжи становится меньше. Она гораздо охотнее уезжает за границу. От прелестей унижения распределением и условиями труда на первом гарантированном месте работы. Парней не прельщает «школа мужества» в виде белорусской армии.





Стариков становится больше. В последние годы они обречённо считают дни до пенсии, а потом – копейки до её получения. Заслуженная старость в рамках белорусского Госплана превратилась в приобретённую бедность. По заслугам, потому что более четверти века власти и большинство населения категорически отвергали настоящую пенсионную реформу. Повышение пенсионного возраста, манипуляции формулами расчёта пенсии реформами, разумеется, реформами считать никак нельзя.





Белорусские власти проигнорировали системные рекомендации по созданию новых рабочих мест, изложенных в 2010 г. в программе «Миллион новых рабочих мест». В ней главное место в производстве товаров и услуг должны были занять национальные предприниматели в партнёрстве с иностранными и отечественными инвесторами. В ней материальной базой для нового рынка труда должны были стать приватизированные активы, а также вовлечение в полноценный коммерческий оборот тех ресурсов, которые сегодня либо не используются, либо используются неэффективно.





Белорусские власти решили продолжать совершенствовать модель Совок/Госплан, на номенклатурно-силовое управленческое рукоблудие.





Основные положения программы «Миллион новых рабочих мест для Беларуси» остаются актуальными и сегодня. Только в отличие от состояния десятилетней давности белорусская экономика накопила гораздо больше долгов, неликвидов, токсичных активов, а также институциональной усталости от тысяч больших и малых инвестиционных ошибок.





Сегодня в отличие от состояния 2010-го года Беларусь растеряла преимущества приоритетного доступа на российский рынок. У нас нет энергетического плеча. Не появился доступ к рынку Евросоюза (переговоры по вступлению в ВТО по-прежнему в канаве).





Мы прошляпили технологическую модернизацию и придушили настоящих лидеров в сфере государственного и корпоративного управления. Белорусские власти настолько увлеклись системой контроля и наказания, что резко расширили и укрепили синдикативные связи номенклактурно-силовых группировок. У этих людей совсем иное представление о рынке труда, мотивации работников и психологии инклюзивности.





Поэтому Беларусь попала в спираль разрушения рынка труда. Как это ни парадоксально для руководителей страны, это запланированное ими разрушение.





22 июня 2020 года Александр Лукашенко ещё раз подтвердил, что он от своей модели Совок/Госплан, системы стимулов и управления отказываться не собирается: «Мы договорились, что при планировании следующей пятилетки поступим, как в советские времена – пропишем программу строительства конкретных предприятий и их модернизации». «Советские времена» – как методологический, управленческий ориентир в 2020-х – это как заявить: «При развитии современной электроники мы будет ориентироваться на традиционные счёты».





В условиях высокой степени неопределённости, многоуровневой дизрупции, накопленных инвестиционных, управленческих ошибок, при неудовлетворительном качестве государственного и корпоративного управления сверхцентрализованное планирование в рамках интересов номенклатурно-силовых группировок – это гарантированный распил и освоение бюджетных денег, а также захват государственной собственности.









Вот что ждёт Беларусь в 2021 – 2025 годах. Если такой подход привёл к мощному удару по рынку труда в период относительного благополучия, то в ближайшую пятилетку процессы, вероятно, только ускорятся. Особенно если власти не снизят налоговое и регуляторное бремя на малый бизнес, не оставят в покое ИП и самозанятых. Все попытки правительства привязать рабочую силу новыми государственными инвестиционными проектами обречены на провал. Конкуренция за качественные мозги и руки резко увеличилась. Евросоюз, Россия и всё чаще Украина предлагают белорусам гораздо более выгодные условия самореализации. В такой ситуации фактор «родина» будет терять свою привлекательность.





К 2025 году в основном закончится передел собственности или инструментов контроля за ней (де-факто), а новая Конституция закрепит права и полномочия «усовершенствованного» авторитаризма Беларуси. Это будет нечто среднее между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Чистенько, стабильненько, никто от голоду не пухнет. А зияющие пустоты на производстве аграрных, строительных, промышленных баронов будут занимать гастарбайтеры из Средней Азии и Китая. Они неприхотливы, покорны и аполитичны».