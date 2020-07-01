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За месяц в тюрьме Сергей Тихановский изменился до неузнаваемости

В суде по видеосвязи показали блогера Сергея Тихановского и он не похож на себя. Его жена Светлана едва его узнала, говорит, что он сильно похудел

За месяц в тюрьме Сергей Тихановский изменился до неузнаваемости
так выглядел Сергей Тихановский сегодня по видеосвязи в суде Гродно
В Гродно прошел очередной суд над Сергеем Тихановским. Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Увидев кадры с Тихановским, многие не поверили, что это он: человек на видео совсем не похож на блогера, каким белорусы привыкли его видеть. TUT.BY спросил у Светланы Тихановской, узнала ли она своего мужа на кадрах из гродненского суда.

— Это точно Сергей, это его уши — одно ухо немного оттопыренное, руки, его жесты — я их узнаю. Но я в шоке, я сегодня плакала, увидев эти фото. Таким истощенным, таким худым я его никогда не видела. Еще эта стрижка… Он совсем не похож на себя, но это он, — сказала Светлана Тихановская.

По фото кажется, что Сергей Тихановский за месяц, прошедший с его задержания, похудел минимум на 20 кг.

Сергей Тихановский до ареста

В перерыве перед оглашением приговора Тихановский успел пообщаться с присутствовавшими в зале. На видео из зала суда, опубликованном «Белсатом», он сказал, что деньги, которые нашли у него дома, не его: их ему подкинули.

— Ну это [глава КГБ Валерий] Вакульчик подбросил по распоряжению Лукашенко. Это еще все было известно в Гродно, он же заявил в Гродно, что «у них деньги там какие-то» Это сам Лукашенко сказал, только потом подбросили. Если вы посмотрите хронологию, — сказал Тихановский.

Напомним, 13 июня Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО № 1. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила, что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга. 

Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. 

Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.
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