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Россия может не прислать наблюдателей на выборы в Беларусь

Вопрос будет решаться в июле

Информации об участии России в наблюдениях за выборами президента Беларуси пока нет, такие данные будут в июле, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

"Сейчас еще таких данных нет, немного рано. Думаю, мы получим эти данные в июле", - сказал Чуров, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в наблюдениях за президентскими выборами в Беларуси.
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