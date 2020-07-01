Россия может не прислать наблюдателей на выборы в Беларусь

Владимир Чуров. Информации об участии России в наблюдениях за выборами президента Беларуси пока нет, такие данные будут в июле, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России





"Сейчас еще таких данных нет, немного рано. Думаю, мы получим эти данные в июле", - сказал Чуров, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в наблюдениях за президентскими выборами в Беларуси.