Россия может не прислать наблюдателей на выборы в Беларусь
Вопрос будет решаться в июле
Информации об участии России в наблюдениях за выборами президента Беларуси пока нет, такие данные будут в июле, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"Сейчас еще таких данных нет, немного рано. Думаю, мы получим эти данные в июле", - сказал Чуров, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в наблюдениях за президентскими выборами в Беларуси.
18:01 01/07/2020
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