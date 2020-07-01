Владимир Гончарик: Центризбирком продемонстрировал извращенный подход

Метомарфозы с подписями потенциальных кандидатов в президенты, проверенных Центризбиркомом, «Белорусскому партизану» прокомментировал кандидат в президенты-2001 Владимир Гончарик.





- Как получилось, что по итогам проверки подписей Центризбиркомом фавориты превратились в аутсайдеров и наоборот?





- Я думаю, что это, мягко говоря, липа. В командах Бабарико и Цепкало сидят довольно подготовленные люди, судя по их информации, они тщательно проверяли подписи.





Конечно, вызывает смех ситуация, что у собравших наибольшее количество подписей отбраковывали целыми пачками, а у аутсайдеров прошлись по единицам. Центризбирком продемонстрировал извращенный подход. Думаю, много интересного появится и при предоставлении деклараций об имуществе и налогах.









- Почему Виктора Бабарико оставили в списках возможных претендентов?





- Тогда ситуация действительно превратилась бы в фарс: собрав более 400 тысяч подписей не оставить ему необходимых 100 тысяч. Думаю, продолжение истории Бабарико последует за сдачей декларации.





- В любом случае власти не зарегистрируют Бабарико?





- Такое может произойти, но это будет ошибкой со стороны властных структур. Это еще раз покажет, что кое-кто боится сильных соперников и не уверен в своей победе.





- Верите ли вы, что Канопацкая, Дмитриев, Черечень собрали по 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатами в президенты?





- Если честно – нет, не верю. Я знаю, насколько сложно – собирать подписи даже в обычных условиях, а в нынешние коронавирусные времена такими небольшими командами собрать 100 тысяч подписей практически невозможно.





- Каких целей пытается достичь власть своими действиями?





- Главное – убрать сильных оппонентов и показать, что нет достойных соперников действующему руководителю государства. Из оставшихся.





Возможно, поспешили с задержанием Бабарико, с предъявлением неких статей Уголовного кодекса (до конца, правда, кажется никто не знает, что ему инкриминируют), более логично было бы устроить разборки при подаче декларации об имуществе и доходах.





Кажется, как последовала команда по Тихановскому, точно так же поступили и с Бабарико – Лукашенко изменила выдержка.





- Чьи фамилии мы увидим в бюллетенях для голосования, как считаете?





- Я очень надеюсь увидеть фамилию Бабарико. Это было бы и справедливо, да и правильно тактически со стороны власти. Честно говоря, я не знаю людей, которые верят в честные выборы.





Оставив Бабарико в списках для голосования, власть показала бы: что она действительно не боится сильных оппонентов, а у людей было бы право голосовать за своего кандидата. Все-таки и у Бабарико, и у Цепкало – существенная поддержка.









- А сможет ли Бабарико вести полноценную кампанию, находясь в СИЗО КГБ?





- Почему бы и нет? Технологические возможности позволяют. Да и исторические примеры мы знаем, правда, по Южной Африке, когда человек, находясь в тюрьме, побеждал на президентских выборах.





Я согласен с утверждением Лукашенко, что сейчас у нас очень много интересного творится, а во время выборов станет еще интереснее. Подождем.



