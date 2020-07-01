Эксперт: Лукашенко играет по сценарию Кремля

Егор Лебедок. Администраторы беларусских ТГ-каналов выступили с заявлением, осуждающим преследование блогеров . Многие связывают такие задержания с предвыборными действиями Лукашенко. Но такие действия власти затрагивают и информационную безопасность Беларуси, пишет в своем телеграм-канале военный аналитик





Задерживая беларусских блогеров, Лукашенко тем самым высвобождает место для прихода в беларусское инфополе иностранных каналов или мимикрирующих под беларусские. Тем самым позволяет управлять частью нашего информационного поля в интернете, прежде всего, России (хотя он на протяжении всего своего руководства уменьшал культурное и информационное беларусское пространство в пользу российского – от языка до телевидения).





Речь не о каких-то мнимых олигархах, а о руководстве России, В.В. Путине. Кто-то в здравом уме может себе представить, что высшее руководство РФ позволит вести неким олигархам внешнюю политику в критически важном регионе как минимум без согласования с администрацией В. Путина? Да, российские олигархи могут быть средством ведения кампаний, но никак не их субъектом.





В России очень хорошо развит такой принцип проведения операций (от информационных до военных), как рефлексивное управление. Упрощенно, суть его такова: создание для объекта воздействия такой картины происходящего, при восприятии которой объект будет вынужден (в силу личных характеристик или особенностей системы принятия решения) действовать тем путем, который нужен инициатору кампании, при этом объект воздействия будет полагать, что решение принял самостоятельно.





И нечто подобное мы наблюдем сейчас, когда Лукашенко реагирует на некоторые ТГ-каналы, влияние которых в инфополе Беларуси не столь велико. Прежде всего, речь идет о канале Незыгарь.





С одной стороны, объективно правильно было бы пропустить сообщения данного канала. С другой - положим, к каналу Незыгарь причастна М. Симоньян (глава Russia Today) и Лукашенко это знает, как знает и то, что она работает на администрацию В. Путина.





Понятно откуда исходит любое сообщение в том канале. Сколь бы явно фейковым оно не выглядело, Лукашенко воспринимает его как выпад в свою сторону известно кого (на это он всегда реагирует быстро, что его зачастую и губит в информационном плане), тем самым и попадает на крючок.





PR-сопровождение предвыборной кампании А. Лукашенко - бездарно, его спасет лишь тотальный контроль ТВ и возможность силового (юридического) воздействия на оппонентов.





Поэтому агитационная кампания кандидатов в президенты – это угроза для него (силовые действия отчасти этим и обусловлены), ввиду неспособности оперативно, креативно и качественно действовать.





Сейчас информационно-психологическая работа команды А. Лукашенко напоминает карго-культ: подражание беларусских телеведущих манере ведения программ российским ведущим Д. Киселевым, попытки преподнесения информации официальной с кучей смайликов, создание имитации независимых каналов для сливов компроматов и т.п.





Но они не понимают простых вещей: неважно как передается информация – через упругие колебания воздуха или посредством запутанных фотонов – если ты не понимаешь сути информационной работы, то вся она становится пустой тратой средств (в данном случае – беларусских налогоплательщиков), какими бы техническими и организационными методами ты не пользовался.





Кстати, отсутствие честных выборов в Беларуси за столькие годы привело к отсутствию профессиональных опытных полит-консультантов, PR-щиков (за небольшим исключением), и это также создает угрозу информационной безопасности.





В 2014-2015 годы в значительной мере наличие таких профессионалов позволило в Украине наладить информационное противодействие мощной российской инфокампании, причем не дожидаясь команд сверху и без иерархии. У нас же все упирается в госпропаганду, уровень который вы все прекрасно видите…





Призываю белорусов пропускать всю поступающую информацию (в том числе и мою) через фильтр логики, не относиться к ней сугубо эмоционально. А также ознакомиться с литературой по PR и информационно-психологическим операциям, чтобы понимать способы манипулирования.