Пятеро специальных докладчиков заявили о недопустимости подобных действий накануне президентских выборов, намеченных на 9 августа.





Как сообщили эксперты, начиная с 18 июня, то есть меньше чем за две недели, в ходе мирных демонстраций по всей стране было арестовано по меньшей мере 200 политических активистов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества.





Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с арестованными ранее активистами – с мая было задержано почти 500 человек – и отстоять свое право собирать подписи в поддержку кандидатов в президенты.





В заявлении говорится, что последняя волна протестов была вызвана арестом основного кандидата от оппозиции Виктора Бабарико. Его задержали 18 июня по обвинению в финансовых преступлениях.





Спецдокладчики заявили, что правительство продолжает совершать «массовые аресты представителей гражданского общества, которые мирным путем реализуют свои базовые права». Они решительно осудили подобные действия властей, «ограничивающие права белорусов на мирные собрания и свободное выражение мнений».









Отношение правительства к мирным демонстрантам и журналистам ... приобретает все более жестокий характер





По сообщениям, в ряде городов Беларуси неизвестные люди в гражданском арестовывают журналистов и прохожих, а спецназ разгоняет мирных демонстрантов, применяя чрезмерную силу. Причем, по словам многих задержанных, их запугивали и избивали и либо штрафовали, либо сажали на 15 суток по обвинению в нарушении правил проведения массовых мероприятий.





«Нас беспокоит, что отношение правительства к мирным демонстрантам и журналистам, выполняющим свою работу, приобретает все более жестокий характер», - заявили спецдокладчики.





По их словам, тот факт, что ограничения гражданских и политических прав граждан происходят в предвыборный период, только подчеркивает серьезность ситуации. Они призвали правительство «немедленно прекратить преследования мирных протестующих и других граждан, включая журналистов и блогеров».









Заявление подписали Спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марэн и ее коллеги, спецдокладчики по вопросам прав на мирные собрания, свободу выражения мнений, независимости судей и прав правозащитников.