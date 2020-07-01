"Я считаю, что в случае если Запад будет серьёзно рассматривать вопрос о введении санкций по отношению к людям системы, задействованным в фальсификациях, прежде всего, запрет на въезд в страны ЕС, то в "чёрные списки" обязательно должны быть включены Черечень, Канопацкая, Дмитриев.





Продолжая свое участие в "выборах" при так очевидных фальсификациях, они не только осознанно и публично соглашаются с ними, но и становятся соучастниками данного преступления.



