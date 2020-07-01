Принуждение к снятию: Канопацкую, Черечня и Дмитриева предлагают включить в санкционный список ЕС
Прямое и опосредованное участие в политических фальсификациях в Беларуси не должно оставаться безнаказанным, считает политолог Павел Усов
"Я считаю, что в случае если Запад будет серьёзно рассматривать вопрос о введении санкций по отношению к людям системы, задействованным в фальсификациях, прежде всего, запрет на въезд в страны ЕС, то в "чёрные списки" обязательно должны быть включены Черечень, Канопацкая, Дмитриев.
Продолжая свое участие в "выборах" при так очевидных фальсификациях, они не только осознанно и публично соглашаются с ними, но и становятся соучастниками данного преступления.
Белорусское демократическое сообщество в этом вопросе должно быть абсолютно солидарно и не позволить вышеупомянутым махинаторам продолжать существовать в политическом пространстве страны", - написал Павел Усов в своем Фейсбуке.
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"Белорусскийи партизан"
14:53 01/07/2020
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