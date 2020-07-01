Штаб Бабарико сообщал о сборе почти 435 тыс. подписей и сдаче 365 тыс. Но признаны действительными только 165.744 подписи.

Штаб Цепкало заявлял о сдаче 160 тыс. подписей при собранных 212 тыс. Действительными признано 75.249 подписей, тогда как для регистрации кандидатом в президенты необходимо иметь 100 тыс. действительных подписей.

Таким образом, у Виктора Бабарико было отбраковано 55% подписей, у Валерия Цепкало - 62%, в то время как у других претендентов - всего 3-5%. Это противоречит законам математики, но, похоже, в избиркомах сидят "двоечники", которые уже не помнят, чему их учили в школе. Как и сама Ермошина, которая ничего не смогла сказать по этому поводу.

"Ничего не могу сказать, — заявила Ермошина БелаПАН . — Наши областные избирательные комиссии, Минская городская комиссия подведут итоги и потом сделают доклад во время заседания ЦИК при регистрации кандидатов".

По ее словам, заседание планируется на 14 июля. "Помимо подписей ЦИК занят сейчас проверкой личных данных, которые представили нам претенденты", — пояснила Ермошина.









Также Ермошина прокомментировать ситуацию с количеством подписей за выдвижение кандидатом в президенты Сергея Черечня и Анны Канопацкой.





По окончании сбора подписей Черечень сообщил, что его инициативная группа собрала 106,5 тыс. подписей, однако, по данным ЦИК, за Черечня признаны действительными 143.109 подписей.





"У Центральной комиссии есть только сведения, которые ей сообщают нижестоящие комиссии. А нижестоящие комиссии эти сведения берут из подсчетов подписей, которые поступили, — сказала Ермошина. — Приписать что-то руководителю, скажем так, оппозиционной партии — это такая полная нелепость, даже нечего тут комментировать. Мы имеем только то, что представлено нам снизу, а низовые комиссии имеют то, что они собрали у координаторов".





Ермошина предположила, что кто-то из координаторов инициативной группы сдал подписи и не проинформировал Черечня об этом. "Думаю, что здесь проблемы с отчетностью внутри группы самого Черечня", — сказала она.





На вопрос о такой же ситуации с Анной Канопацкой, которая ранее заявила журналистам, что сдала 110 тыс. подписей, а в итоговой отчетности ЦИК указано 146.588 действительных подписей, Ермошина ответила:





"Собственно говоря, когда все на уровне самодеятельности, когда в группе тысяча человек и они работают за бесплатно, то, естественно, всегда могут быть проблемы с передачей информации и отчетностью".





Председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ) Сергей Черечень сегодня утром сообщил БелаПАН, что официальное заявление его команды относительно подписей, поданных в избиркомы для регистрации кандидатом в президенты, накануне "было растиражировано в информационных лентах с искажением".





"Мы не заявляли, что цифра, озвученная после проверки ЦИК, является недействительной, — отметил политик. — Я гарантировал то, что число подписей, которое прошло через штаб, было перепроверено и передано в ЦИК, составило 106.500, и этого было достаточно для регистрации. Подписи, которые не прошли проверку, не учитывались в нашем расчете".





Черечень утверждает, что было еще "много подписей", которые сдавались без такой тщательной проверки. Точное количество всех поданных подписей лидер БСДГ назвать затруднился.





"У меня этой статистики не было. Мы собрали статистику на 106.500, ее вычитали, подали эту информацию, все остальное было в аврале, и нам было абсолютно не принципиально, сколько было свыше подано", — отметил он.





На вопрос, подтверждает ли он, что статистика на сайте ЦИК верна, Черечень ответил: "Я могу сказать, что я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня нет конечных цифр".





Ранее пресс-секретарь Черечня Олег Чумаков передал БелаПАН официальное заявление штаба, в котором было отмечено, что "143.109 подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации достаточно".





Однако на вопрос, сколько всего было подано подписей за выдвижение политика кандидатом в президенты, он ответил — 106,5 тыс. На вопрос, как вышло, что при 106,5 тыс. сданных в избиркомы подписей Центризбирком признал достоверными более 143 тыс., Чумаков ответил: "Это не к нам уже вопрос".





На уточняющий вопрос, планирует ли команда Черечня обратить внимание ЦИК на несоответствие в данных, Чумаков задал встречный вопрос: "Когда ЦИК обращал внимание на реакцию участников процесса?"









Пресс-секретарь Канопацкой Татьяна Полякова заявила БелаПАН, что цифры ЦИК не завышены. По ее словам, Канопацкая, заявив о 110 тыс., имела в виду количество подписей, которые она сама сдала в территориальные комиссии столицы. "Но у нее же еще и координаторы по всем областям, они же сами подвозили. Плюс еще по Минску подвозили тоже. То есть Анна отнесла не все подписи в совокупности, а свою часть повезла", — пояснила пресс-секретарь политика.





Точное количество подписей за выдвижение Канопацкой, поданных в избиркомы по всей стране, она назвать затруднилась.