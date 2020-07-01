



За этот же инцидент дополнительно возбуждено и административное дело, которое и рассматривалось сегодня. Сергей Тихановский участвовал в судебном заседании через видео-связь, передает ПЦ " Сейчас он обвиняется по ч. 1 ст. 342 УК за инцидент, произошедший 29 мая в Гродно (за что и был задержан в тот же день, а сейчас в связи с этим находится в СИЗО-1 в Минске).которое и рассматривалось сегодня.участвовал в судебном заседании через видео-связь, передает ПЦ " Вясна ".





Рассмотрение дела проводит судья Ленинского района г. Гродно Юрий Казакевич, но само заседание проходит в Гродненском областном суде — ведь именно там есть надлежащее техническое оборудование для “онлайн-формата”.





За судом наблюдали гродненские правозащитники Виктор Сазонов, Роман Юргель и Владимир Хильманович.





Адвокат Тихановского Андрей Щепетков попросил перерыв на 15 минут для конфиденциального разговора со своим подзащитным. Судья его удовлятворяет, а после перерыва зачитывает протокол административного правонарушения, составленный майором А. Пигульским.





Согласно протоколу Тихановский 29 мая 2020 года оказал сопротивление работникам милиции Рахунку и Буднику.





Сам Сергей Тихановский вины не признал и заявил, что его никто до сих пор не ознакомил с протоколом.





Тогда судья озвучил какую-то справку о том, что Тихановского хотели ознакомить с протоколом, но тот отказался. На что Тихоновский заявил, что это все вранье. После чего заявил вместе со своим адвокатом ходатайство о том, чтобы ему направили все материалы дела для ознакомления.





Представитель УВД Гродненского облисполкома Алексей Алексинский выступил против этого. Судья настаивает на доверии милицейской справке и не удовлетворяет ходатайство.





Тихановский заявляет следующее ходатайство — о порядке проведения процесса: сначала рассмотреть письменные материалы дела, а потом опросить свидетелей. Но судья не удовлетворяет и его и устанавливает следующий порядок: сначала опросить свидетелей, потом опросить представителей УВД Гродненского облисполкома, а потом рассмотреть письменные материалы дела.





Первым выступает свидетель Рахунок (сотрудник ОМОНа Гродненского УВД облисполкома). В начале он сказал, что не помнит в какой день и в какую дату все происходило. Адвокат обратил внимание на то, что рапорт Рахунка слово в слово совпадает с протоколом его опроса, который в другой день составил капитан милиции Вадим Наливайко.





Рахунок не смог объяснить адвокату, почему различные процессуальные документы оказались одинаковыми, даже до повторяющихся грамматических ошибок.





Рахунок признал, что во время произошедшего инцидента с Тихановским его видеорегистратор все снимал, но запись не сохранилась. Объяснить, почему так произошло, Рахунак не смог.





Второй свидетель, Будник, также омоновец, подтвердил слова предыдущего: Тихановский оказывал сопротивление и неповиновение. Также он не помнит, кому давал объяснения. Затруднился он ответить и на вопрос адвоката о том, почему его протокол опроса полностью совпадает с протоколом опроса другого омоновца Рахунка.





Тихановский спросил, почему в РОВД Будник вместе с Рахунком применял к нему силу и срывали ему маску, но судья снял этот вопрос. Тихановский утверждает, что при его задержании омоновцы не представлялись, а сейчас на процессе врут.





На этом выступление свидетелей заканчивается.





Адвокат задает вопрос представителю ОВД Гродненского облисполкома Алексею Алексинскому: почему в материалах дела существуют три идентичных процессуальных документа (отличаются только даты)? Тот не может ничего ответить, как и на вопрос, пересматривались ли записи видеорегистратора и почему эти записи не сохранились.





Суд переходит за рассмотрения письменных материалов дела, а затем к объяснениям Тихановского.





Тихановский утверждает, что сразу после его задержания было нарушено законодательство, никто его не опрашивал, не допускали адвоката, омоновцы не знали, почему они его задержали, насилие было совершенно необоснованно, хотя он не сопротивлялся, однако надетые на него наручники долгое время сильно давили на руки, после чего те были совсем синими.









Адвокат Андрей Щепетков обращает внимание на нарушения процессуального законодательства, на то, что орган, начавший административный процесс, совершенно не доказал вину Тихановского, все обвинение базируется только на показаниях заинтересованной стороны.





Еще раз обращает внимание на то, что три разных процессуальных документа за разные даты, касающиеся разных лиц, фактически одинаковы — один и тот же текст назван разными документами.





В материалах дела отсутствуют записи с видеорегистраторов, хотя они и были сделаны. Не опрошен ни один свидетель, кроме двух омоновцев, хотя в момент инцидента вокруг Тихановского было много людей.





Адвокат просит суд дать оценку всем обстоятельствам и прекратить административное дело из-за абсолютной недоказанности вины подзащитного.





После 15-минутного перерыва судья Юрий Казакевич вынес постановление: подвергнуть Сергея Тихановского аресту в 15 суток.