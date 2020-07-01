Администраторы Телеграм-каналов осуждают "задержания и преследование блогеров по надуманным основаниям", называя такие действия властей "местью гражданскому обществу за самоорганизацию" и требуют освободить блогеров и прекратить возбужденные против них уголовные дела













Напомним, за решёткой сейчас находятся Игорь Лосик, Сергей Спарыш, Сергей Тихановский, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов - всего не менее 17 человек - все они признаны правозащитниками политзаключенными.







