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Телеграм-сообщество выступило с заявлением о политических репрессиях против блогеров

Телеграм-сообщество Беларуси выступило с заявлением о политических репрессиях против блогеров в нашей стране.

Администраторы Телеграм-каналов осуждают "задержания и преследование блогеров по надуманным основаниям", называя такие действия властей "местью гражданскому обществу за самоорганизацию" и требуют освободить блогеров и прекратить возбужденные против них уголовные дела



Напомним, за решёткой сейчас находятся Игорь Лосик, Сергей Спарыш, Сергей Тихановский, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов - всего не менее 17 человек - все они признаны правозащитниками политзаключенными.
"Белорусский партизан"
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