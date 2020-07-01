Валерий Цепкало, бывший глава Парка высоких технологий, не собирается прекращать президентскую кампанию, хотя Центральная избирательная комиссия признала только 75 000 подписей, а для регистрации его в качестве кандидата необходимо 100 000.





Свабода транслирует прес-конференцию в прямом эфире.









Отвечая на вопросы журналистов, Цепкало заявил, что готов объединиться с одним из кандидатов, если отстоять "забракованные" подписи не удастся и его фамилии не будет в изюирательном бюллетене. Однако он предложил подождать, пока будет идти процесс опротестовывания решения ЦИК.





30 июня сотрудники Цапкалы заявили, что будут обжаловать подписи, отклоненные избирательными комиссиями для его выдвижения. Сам Цепкало ранее заявлял, что его команда подала 160 000 подписей в территориальные избирательные комиссии, а в общей сложности было собрано более 200 000 подписей.





Тем временем Министерство внутренних дел Беларуси расследует «факты незаконной деятельности». Заявление против Валерия Цапкала было написано Седатом Игдечи, турецким и белорусским бизнесменом, владельцем группы строительных компаний, занимающихся строительством Парка высоких технологий, который ранее возглавлял Цапкала.