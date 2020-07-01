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Не выдержал даже Мезенцев: посол РФ назвал заявления Лукашенко безосновательными

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался на тему роли России в белорусских выборах.


— Мне все эти разговоры о том, что Россия вмешивается… не кажутся не то что серьезными, они не кажутся имеющими под собой даже самый минимум каких бы то ни было оснований, — отметил посол (цитируется по TUT.BY).

Вне контекста заявление выглядит довольно рядовым и предсказуемым. Но кто у нас заявлял, что Россия вмешивается?

— Это (фейки – С.) подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России, — говорил 25 июня Александр Лукашенко. — За ними (оппонентами власти – С.) кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы…

Вообще тему «руки Москвы» на предстоящих выборах Лукашенко муссирует еще с мая. Так что слова Мезенцева неизбежно проецируются на высказывания Лукашенко и выглядят уже как не самый вежливый ответ ему. 

Когда посол называет разговоры руководителя страны пребывания несерьезными и не имеющими под собой минимальных оснований, это уже не слишком дипломатично.


Предыдущий глава российской дипмиссии Михаил Бабич позволял себе в этом плане гораздо больше, но он и вылетел из Беларуси меньше, чем через год. Дмитрий Мезенцев в речах всегда был куда осторожнее, но, похоже, тоже начинает зондировать границы дозволенного.

Учитывая развитие событий, послу РФ, вероятно, еще не раз придется комментировать скользкие моменты в отношениях между Минском и Москвой. Будет интересно понаблюдать за тем, как меняется риторика Дмитрия Мезенцева.
Источник: gazetaby.com
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