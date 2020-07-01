Светлана Тихановская: "Какая-то игра ведется, мы правил не знаем»





"Какая — то игра ведется, а мы правил не знаем», - сказала потенциальная кандидат в президенты.





Ее поразило, что около 200 тысяч подписей, оставленных за Виктора Бабарико, были не приняты, и что не засчитали голоса за Валерия Цепкало. "Я надеюсь, их команды будут бороться за эти голоса", - сказала Светлана Тихановская.





Она "не удивилась бы", если бы и подписи за ее выдвижение "порезали".





"И никто бы ничего не доказал. Мы изначально честно и открыто собирали подписи, у нас не было заводов, где можно собирать... Но могли бы и нас "порезать" на этом этапе. Может, во мне власть не видит конкурента -- пока не знаю. Для чего-то мы им нужны... Еще не было регистрации. Пока, когда у власти какие-то свои правила игры - сложно что-то комментировать, предугадать, прогнозировать. Какой будет их следующий ход - неизвестно", - говорит Светлана Тихановская.





Если ее зарегистрируют в качестве кандидата в президенты, Светлана Тихановская продолжит борьбу.





"Отступать некуда. Это возможность привлечь внимание к Сергею, к другим политзаключенным", - говорит Светлана Тихановская.