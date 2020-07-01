Тайна встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина под Ржевом пока остается нераскрытой. Официальные источники не сообщают о переговорах ровным счетом ничего.





Единственным исключением стало заявление пресс-секретаря Лукашенко.





“Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть”, — передает слова Натальи Эйсмонт ТАСС.





Эту же информацию подтвердил телеграм-канал пресс-службы действующего президента. Какие это были вопросы, и что за ситуация, которую надо учитывать — представители Лукашенко не уточнили.













А ведь вопросов накопилось много. В последние годы "союз" двух заклятых друзей – Александр Лукашенко и Владимира Путина – все больше напоминает старую семейную пару, которая уже не может жить вместе, но и разъехаться ни сил, ни средств нет.









И в перерывах между дружескими лобызаниями нет-нет да и вырвутся на свободу слова о реальном положении дел.





Но на данный момент известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин что-то обсудили, как говорится, “на ногах”. Ролик с запечатленным общением президентов длится 10 секунд - он был опубликован в телеграме «Кремлевского пула» РИА Новости.









Можно предположить, что сам разговор длился дольше — может, даже целую минуту? Никто, кроме самих участников разговора, не знает.





Были ли другие моменты, когда главы Беларуси и России о чем-то говорили, и сколько они длились, в официальных источниках не сообщают.









Ранее сам Александр Лукашенко пообещал обсудить в Ржеве «некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», а также «кукловодов» в белорусской избирательной кампании. Однако не похоже, что это реально было сделать за 10 секунд и даже за минуту...