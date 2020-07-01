+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Успеть за 10 секунд. У Лукашенко настаивают, что переговоры с Путиным были

О переговорах никто не сообщает, но пресс-секретарь Лукашенко уверяет, что они были

Успеть за 10 секунд. У Лукашенко настаивают, что переговоры с Путиным были
Тайна встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина под Ржевом пока остается нераскрытой. Официальные источники не сообщают о переговорах ровным счетом ничего.

Единственным исключением стало заявление пресс-секретаря Лукашенко.

“Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть”, — передает слова Натальи Эйсмонт ТАСС.

Эту же информацию подтвердил телеграм-канал пресс-службы действующего президента. Какие это были вопросы, и что за ситуация, которую надо учитывать — представители Лукашенко не уточнили.



А ведь вопросов накопилось много. В последние годы "союз" двух заклятых друзей – Александр Лукашенко и Владимира Путина – все больше напоминает старую семейную пару, которая уже не может жить вместе, но и разъехаться ни сил, ни средств нет. 


И в перерывах между дружескими лобызаниями нет-нет да и вырвутся на свободу слова о реальном положении дел. 

Но на данный момент известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин что-то обсудили, как говорится, “на ногах”. Ролик с запечатленным общением президентов длится 10 секунд - он был опубликован в телеграме «Кремлевского пула» РИА Новости. 


Можно предположить, что сам разговор длился дольше — может, даже целую минуту? Никто, кроме самих участников разговора, не знает.

Были ли другие моменты, когда главы Беларуси и России о чем-то говорили, и сколько они длились, в официальных источниках не сообщают.


Ранее сам Александр Лукашенко пообещал обсудить в Ржеве «некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», а также «кукловодов» в белорусской избирательной кампании. Однако не похоже, что это реально было сделать за 10 секунд и даже за минуту...
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]