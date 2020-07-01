Светлана Калинкина: У Шушкевича и Черечня есть шанс





- Пару недель назад на Белсат и обличал, и опровергал. Сначала полковник Владимир Бородач, бывший командир бригады спецназа ГРУ, жестко прошелся по Сергею Черечню как по спарринг-партнеру Лукашенко. А потом Станислав Шушкевич прошелся по Бородачу, защищая Черечня. Шушкевич передал Сергею Черечню партию. Шушкевич является председателем этой партии. И, я думаю, теперь есть прекрасная возможность разрешить этот спор.





Сейчас ситуация выглядит так, что Черечню районные территориальные комиссии "приписали" собранные подписи за выдвижение. Только он и его команда могут это доказать и документально подтвердить, предъявив компетентным органам и общественности, что было на входе, а что получилось на выходе. Если он это сделает, то это основание останавливать выборы, так как на уровне территориальных комиссий и ЦИК произошло массовое мошенничество.





"Такія выбары, што можа і Чэрачань спатрэбіцца", -- заявлял в эфире Белсата Станислав Шушкевич. Ну так вперед! -- написала Калинкина.





Напомним. что у трех претендентов на президентский пост обнаружилось несовпадение с заявленным количеством собранных подписей за выдвижение и итоговыми цифрами, которые озвучил Центризбирком. У Анны Канопацкой, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева. Причем таинственным образом число собранных подписей после отбраковки не уменьшилось, а увеличилось. У Канопацкой и Черечня -- значительно. И если Анна Канопацкая приняла ситуацию бодро, заявив, что такое вполне могло случиться, то пресс-секретарь Сергея Черечня Олег Чумаков подтвердил, что подписей было меньше, чем получилось после их проверки в избиркомах. Объяснить метамарфозу он не смог. "Это вопрос к Центризбиркому". -- сказал Чумаков. Но очень вероятно, что это вопрос к Следственному комитету и прокуратуре.