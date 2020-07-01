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Игорь Рынкевич про ситуацию с Канопацкой, Дмитриевым и Черечнем: Пусть предъявят

Юрист Игорь Рынкевич, в свое время работавший в штабе кандидата в президенты Александра Козулина, предложил участником президентской гонки Анне Канопацкой, Сергею Черечню и Андрею Дмитриеву предъявить общественности копии подписных листов, которые они сдали в избиркомы.

И эта очередь не за Канопацкую. 

- Многие избиратели Беларуси хотят увидеть копии более 100 000 подписей у претендентов А.Дмитриева, А.Канопацкой и С.Череченя. Поэтому пусть каждый из троих потенциальных кандидатов в президенты проведёт пресс-конференцию и продемонстрируют народу наличие необходимого количества подписей в ксерокопиях (или фотокопиях, напечатанных на бумаге). Правозащитникам и журналистам важно удостовериться в действительности 100т.+ подписей. В случае отказа троих претендентов от публичного подтверждения собранных подписей, мы вправе не просто не голосовать за них, как за сфабрикованных властью спарринг-партнёров Лукашенко, но и подвергнуть их всеобщему остракизму. Не здороваться, игнорировать при встрече и не упоминать в текстах, журналистам не брать у "тройки" интервью, требовать исключать присутствие таких деятелей в составе участников демократических мероприятий, выезжающих зарубеж делегаций, приглашённых на приём в посольства и прочие меры, которые помогут гражданскому обществу отстаивать Закон и Мораль в беларусской политике, -- написал Рынкевич на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что представитель команды Черечня уже подтвердил, что на проверку было сдано меньше подписей, чем в итоге засчитал Центризбирком. Объяснить это в штабе не могут.

Андрей Дмитриев пока отговаривается тем, что у него разница не существенная. А вот Анна Канопацкая и вправду попыталась всех убедить, что за нее в Минске подписалось больше избирателей, чем за Виктора Бабарико, Валерия Цепкало или Светлану Тихановскую.  
"Белорусский партизан"
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