Тем, кому уже предъявлено обвинение, известно, что они проходят по, так называемому "делу Тихановского", связанному с инцидентом на избирательном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей в поддержку Светланы Тихановской. Заместитель председателя Правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович заявляет, что уголовное преследование и заключение под стражу по статье 342 Уголовного кодекса в Беларуси стало новой формой произвольных задержаний. Основная цель этого — изоляция на период избирательной президентской кампании.





"Власти используют эти события как повод для задержания всех, по их мнению, потенциально опасных людей: блогеров, активистов и других. Похоже, что власти не особо заботятся о качестве этого уголовного дела и наверняка не очень рассчитывают на его судебные перспективы.





Думается, что статья 342 Уголовного кодекса сейчас используется как повод для превентивных задержаний. Надо отметить, что превентивные задержания активистов — практика не новая для Беларуси. Мы наблюдали подобное в 2006 году со штабом кандидата в президенты Александра Милинкевича. Подбное мы видели перед проведением чемпионата по хоккею в 2012 году, когда сотни активистов были осуждены к длительным административным арестам по статье 17.1 КоАП (Хулиганство) за то, что они якобы ругались матом.





В этот году похоже, что власти используют в качестве оснований для произвольных задержаний уголовное преследование по статье 342 Уголовного кодекса. Тем более, как показала практика и ”Дело патриотов" в 2017 году, когда уголовное дело прекращается на этапе предварительного следствия до суда, то никаких компенсаций через суд добиться в связи с содержанием под стражей невозможно. Это, конечно, очень удобная форма для властей. Так можно чуть ли не год содержать человека в СИЗО, а потом прекратить уголовное дело и освободить его без всяких компенсаций", — рассказывает Валентин Стефанович.





Правозащитный центр "Весна" категорически протестует против произвольных задержаний блогеров, активистов, представителей оппозиционных партий, членов инициативных групп альтернативных выдвиженцев и других граждан, и требует от белорусских властей их немедленного освобождения.



