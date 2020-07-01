+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Валентин Стефанович: Уголовное преследование по статье 342 стало новой формой произвольных задержаний

В Беларуси за последний месяц по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси задержаны и заключены под стражу 17 человек. Среди них — блогеры, активисты, члены инициативной группы потенциальной кандидатки в президенты Светланы Тихановской и простые граждане Беларуси.

Валентин Стефанович: Уголовное преследование по статье 342 стало новой формой произвольных задержаний
Тем, кому уже предъявлено обвинение, известно, что они проходят по, так называемому "делу Тихановского", связанному с инцидентом на избирательном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей в поддержку Светланы Тихановской. Заместитель председателя Правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович заявляет, что уголовное преследование и заключение под стражу по статье 342 Уголовного кодекса в Беларуси стало новой формой произвольных задержаний. Основная цель этого — изоляция на период избирательной президентской кампании.

"Власти используют эти события как повод для задержания всех, по их мнению, потенциально опасных людей: блогеров, активистов и других. Похоже, что власти не особо заботятся о качестве этого уголовного дела и наверняка не очень рассчитывают на его судебные перспективы.

Думается, что статья 342 Уголовного кодекса сейчас используется как повод для превентивных задержаний. Надо отметить, что превентивные задержания активистов — практика не новая для Беларуси. Мы наблюдали подобное в 2006 году со штабом кандидата в президенты Александра Милинкевича. Подбное мы видели перед проведением чемпионата по хоккею в 2012 году, когда сотни активистов были осуждены к длительным административным арестам по статье 17.1 КоАП (Хулиганство) за то, что они якобы ругались матом.

В этот году похоже, что власти используют в качестве оснований для произвольных задержаний уголовное преследование по статье 342 Уголовного кодекса. Тем более, как показала практика и ”Дело патриотов" в 2017 году, когда уголовное дело прекращается на этапе предварительного следствия до суда, то никаких компенсаций через суд добиться в связи с содержанием под стражей невозможно. Это, конечно, очень удобная форма для властей. Так можно чуть ли не год содержать человека в СИЗО, а потом прекратить уголовное дело и освободить его без всяких компенсаций", — рассказывает Валентин Стефанович.

Правозащитный центр "Весна" категорически протестует против произвольных задержаний блогеров, активистов, представителей оппозиционных партий, членов инициативных групп альтернативных выдвиженцев и других граждан, и требует от белорусских властей их немедленного освобождения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]