



Как сообщает Пресс-служба ОО "Белорусская ассоциация журналистов", письмо о номинировании Белорусской ассоциации журналистов на премию подписали известный белорусский правозащитник и первый лауреат премии Алесь Беляцкий, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланджер, Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, глава международной организации IFEX Рэйчел Кей, представитель Civil Rights Defenders Анишуара Фуртуна и другие известные люди.





В письме, номинирующем БАЖ на Премию имени Вацлава Гавела, отмечается, что в течение 25 лет Белорусская ассоциация журналистов поддерживает журналистов и СМИ, борется за их права и свободы, проводит кампании солидарности, а также предоставляет юридические консультации и поддержку.





— За 25 лет были тысячи случаев, когда БАЖ протягивал руку помощи журналистам, предлагая юридические консультации, представляя их в судах и правительственных учреждениях, собирая средства для оплаты их штрафов и судебных расходов, чтобы минимизировать негативные последствия репрессий.





Будучи одним из ключевых участников правозащитной коалиции Беларуси, БАЖ ведет экспертную работу по совершенствованию законодательства о СМИ и выступает за свободу СМИ и свободу выражения мнений на различных национальных и международных платформах, — говорится в письме.