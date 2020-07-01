Николай Снопков назвал Лукашенко дипломатическим гением.
Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков назвал Лукашенко дипломатическим гением.
"Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить», - заявил сегодня Снопков (цитата БелТА).
Пего словам гениальность заключается в том, что если за 8 лет с 2007 по 2015 год Беларусь получила от Китая технико-экономической помощи в размере $130 млн., то начиная с 2015 года объем этой помощи вырос до тех же $130 млн. ежегодно.
«Это личная договоренность президента, фактически его личный проект", - уточнил первый вице-премьер.
"Если взять технико-экономическую помощь Китая, освоенную и реализуемую на данный момент в конкретных проектах, - это больше полумиллиарда долларов. С учетом будущих проектов в общей сложности на горизонте 3-4 лет это будет $800 млн.», - посчитал экс-министр экономики, пишет afn.by
08:39 01/07/2020
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