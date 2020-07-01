Николай Снопков назвал Лукашенко дипломатическим гением.

"Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить», - заявил сегодня Снопков (цитата БелТА).





Пего словам гениальность заключается в том, что если за 8 лет с 2007 по 2015 год Беларусь получила от Китая технико-экономической помощи в размере $130 млн., то начиная с 2015 года объем этой помощи вырос до тех же $130 млн. ежегодно.





«Это личная договоренность президента, фактически его личный проект", - уточнил первый вице-премьер.



