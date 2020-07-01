Слуги парада в Ржеве: в чем суть встречи

Поездки Лукашенко на переговоры с Путиным потихоньку начинает напоминать детектив, казалось бы, «стратегические союзники», а найти время для встречи не могут не могут, почему так происходит? Просто стороны не хотят слышать друг друга, ведь интересы слишком разнятся, как и желание получить во время встречи нечто важное именно для себя.





Россия и Беларусь: стартовые условия

Получив в конце прошлого года от Беларуси смачную оплеуху в виде отказа от создания единого государства, что подразумевало «обнуление» сроков президентства Путина, Кремль просто был вынужден пойти в данном, наиболее важном для себя вопросе «другим путем» – поправок в конституцию, что мы сейчас и наблюдаем.





Все это, конечно, несколько отвлекло РФ от беларуских проблем, ведь ее ресурсы все же далеко не безграничны и именно это стало первопричиной самой возможности нескольких болезненных ударов со стороны Лукашенко в вопросах интеграции, энергетики, финансов и ряде других. Он понимал, отказ от объединения двух стран Кремль ему не простит, Лукашенко бы легко это пережил, но, в этом году крайне неудачно лично для него сложилось так, что необходимо избираться на пост президента, а это риски, которые РФ безусловно и начала использовать как рычаг, по сути практически единственный, но очень мощный.





Самое смешное, что Кремлю не критически важно, чтобы Лукашенко сменился, такой процесс – в любом случае зона турбулентности, который может привести к чему угодно, даже, в одном из вариантов, к вредным для РФ последствиям, например, дороге Беларуси на Запад. Именно поэтому ему гораздо более важно создать условия, при которых Лукашенко был бы «покладист» и все же решился на «ускорение интеграции двух стран», в ходе которой, как не крути, одна просто поглотит другую.





Причем, в Москве прекрасно понимают и практически открыто об этом говорят, посылая своеобразный меседж Лукашенко, как это недавно сделал «Московский комсомолец», написавший: «даже самые осторожные эксперты признают, что шансы нынешнего президента удержаться у власти – при условии честных выборов, естественно, – мягко говоря, не стопроцентны. Ну а если Москва решит списать Лукашенко со счетов, полностью лишит поддержки, эти шансы вообще стремятся к нулю. Причем даже в случае выборов нечестных». А так, нет, по официальным заявлениям, Россия в президентские выборы в нашей стране не вмешивается…





Более того, как пишет тот же «МК»: «Поговаривают, кстати, в Кремле не без удовольствия наблюдают за проблемами, с которыми сегодня сталкивается беларуский президент…Очевидно, однако, что в минском майдане а-ля майдан киевский Кремль сегодня не заинтересован. В некотором вразумлении капризного партнера – пожалуй, да. Но не в его свержении». Это второй месседж: будешь себя хорошо вести – поможем остаться у власти и это Лукашенко отлично понимает, поэтому так и «рвется» поговорить с Путиным. Но Кремлю, по крайней мере пока, это не надо, «клиент должен дозреть», что и приводит к ситуациям «еду – не еду», встретились, но не поговорили, что прямо показывает: Москва говорить заинтересована, но только на темы, которые ей самой интересны. Какие же?





На самом деле их может быть довольно много, но главная, единственно-неповторимая по сути одна: подписание Беларусью 31-й дорожной карты интеграции, по которой так и не удалось договориться в конце прошлого года. Это, по словам самого Лукашенко: «план строительства наднациональных органов Союзного государства», читай – начало окончания беларуской независимости.

Действия сторон прямо сейчас

Откровенно говоря, у Лукашенко пока особого выбора и нет, если, конечно, чего-либо не придумает, пока все идет по стандартному в таких случаях и не только в Беларуси «плану» – борьба с оппозицией и, как следствие ухудшение отношений с соседями. Чаще всего это «путь в никуда» и такими действиями пользуются все заинтересованные стороны, в данном случае, в первую очередь именно РФ, которая использует ситуацию для того, чтобы «поглубже загнать Батьку в угол».









В последнее время один из самых известнейших «борцов против Лукашенко» и по совместительству рупор «силовой» башни Кремля, телеграмм-канал «Незыгарь» прямо пишет: «Минск последние годы находится в вялотекущем конфликте с Москвой, а не с Брюсселем или Вашингтоном… все заметные альтернативные кандидаты не прозападные, а выступают за какие-то формы нейтралитета при сохранении хороших отношений с Россией… Тема влияния Москвы позволяет сместить фокус с кризиса в экономике и непопулярного ответа на пандемию коронавируса в сторону защиты суверенитета. Именно так Лукашенко и ведет кампанию. В каждом городе, куда он приезжает, он ставит перед слушателями одинаковый выбор: поддержите меня – или попадете под чужую плетку. Если постараться, версию о руке Москвы можно продвигать так, чтобы не задевать лично Путина, а катить все бочки на неназванных олигархов или открыто враждебных Лукашенко людей в российском истеблишменте – того же Михаила Бабича…».





Кстати, таким образом, на всякий случай, еще и формируется мнение внутри России о беларуском президенте, например, судя по опросу этого же телеграмм-канала: «является ли Лукашенко другом РФ?» 73% говорят – нет.





Что ж «Незыгаря» в окружении Лукашенко читают, поэтому это еще один меседж: при всей кажущейся грозности и путанности формулировок о влияниях укладывающийся в простую формулу «сдавайся и мы все простим», первое это о стране, а второе – о Батьке лично.





Беларуский президент все это отлично понимает, но, по крайней мере пока – борется, как это не пафосно прозвучит, стараясь отстоять независимость себя и своей страны. По слухам, 24 июня он привез на Парад Пабеды для встречи с Путиным «чемодан компромата», как минимум на высших российских чиновников и олигархов, среди которых





Бабич, Козак, Шувалов, Греф, Дерипаска и Миллер. Тот же пакет был привезен и 30 июня в Ржев, на открытие памятника Советскому солдату, не знаем, насколько он Путина «впечатлил», но откровенно говоря, позиция слабая, после всего совершенного Кремлем с точки зрения международного права начиная с 2014 года, негатив на отдельных лиц вполне можно воспринимать как «детские игры в песочнице». Если только, у Лукашенко нет чего либо, способного «перекрыть» по интересу дело сбитого малазийского Боинга МН-17 или очередных похождений «туристов», как в Солсбери, а это вряд ли.

Что дальше?

Как бы ни разворачивались события в Ржеве, пока каждой из сторон остается только продолжать вести «свою игру». У Кремля судя по всему есть два плана «А» и «Б». Согласно первому, Лукашенко попытаются «дожать» и после предъявленного им компромата «сделать встречное предложение, от которого он не сможет отказаться». Второй вариант: Москва почти готова сделать ставку на новое лицо Беларуси, но к действующим кандидатам это никакого отношения не имеет, он предусматривает многошаговость – «выборы, турбулентность, волнения, перевыборы» и только тогда можно будет говорить о конкретной персоналии, но безусловно не Бабарико.





В тоже время, суть готовящегося предложения для Лукашенко так же в общих чертах понятна: личная неприкосновенность его и членов семьи включая все нажитое, а также достойная должность в Союзном государстве и как раз с этим видится самая большая проблема. Батька, в Ельцинские времена достаточно обоснованно претендовавший на место «первого», прошлогоднее предложение, как он сам говорил, заняться парламентской работой судя по всему воспринял как оскорбление. Что бы его устроило? Наверное, место председателя Госсовета, но это уже не подходит Кремлю, в общем «торги» будут продолжаться, до запланированной на 30 июля встречи времени еще достаточно. Но, следует понимать, что данная договоренность будет «билетом в один конец», в Москве за принципиальные согласие возьмут такие обязательства, что Батька традиционный «задний ход» включить уже не сможет.





Причем волей-неволей Кремлю сейчас во всем этом неумышленно «подыгрывает» Запад, который после заявления Еврокомиссии о немедленном освобождении всех прямых его конкурентов на выборах, прямо обозначил: выборы выигранные таким образом вряд ли будут признаны легитимными. После всего этого даже победа на них превратят Лукашенко в «хромую утку».





Лукашенко еще не решил, что ему делать, при всех его минусах он все же боец, который борется до конца, прямо сейчас Макей «наматывает тысячи километров» в челночном режиме, «работая» с США, причем как республиканцами, так и демократами, а также чиновниками ЕС. По слухам, задействован даже Ватикан, которому обещана всяческая поддержка местным католикам и даже, но это действительно не точно, рассматривается возможность «отрыва» Беларуской православной церкви от РПЦ МП. Почему так? Ну все же прекрасно понимают: Кремлю один раз президента уже удалось сломать, Януковича, в ноябре 2013 года, когда он отказался подписать соглашение об Ассоциации Украина-ЕС и, более того знают даже, чем все закончилось. Поэтому у Лукашенко реально выбор между двумя сценариями: плохим и очень плохим.





В общем, казалось бы, весьма рядовое событие для многих стран: выборы президента в нашей стране превратились в событие с поистине огромными ставками как внутри государства, так и вне его. Интрига будет тянуться до самого последнего момента, Лукашенко в этом мастер, тем более, что «торг и повышение ставок» действительно его конек, а получится ли разыграть, в целом слегка приевшуюся карту Беларуси как единственного союзника России. В общем, договорились ли в Ржеве 30 июня хоть, о чем либо, сложно сказать – реальную информацию по данному поводу мы вряд ли когда-нибудь услышим, остается только за действиями сторон смотреть и ждать развязки, кстати, недолго.







