Именно эта цифра озвучивалась штабом претендента в президенты на этапе подачи подписных листов на проверку в избирательные комиссии. Однако 30 июня Центризбирком заявил о регистрации 143 тысяч подписей за выдвижение Сергея Черечня кандидатом в президенты. На вопрос о причинах расхождении в цифрах Олег Чумаков ответил: "Это уже не к нам вопрос".





На дополнительный вопрос, планирует ли команда Черечня обратить внимание Центризбиркома на несоответствие в цифрах, Чумаков задал встречный вопрос: «Когда ЦИК обращала внимание на реакцию участников процесса?»





Другая претендентка Анна Канопацкая заявляла при подаче документов, что собрала "чуть более 110 тысяч подписей", а в ЦИК признали действительными 146 тысяч подписей. И это учитывая, что некоторые комиссии отсеяли часть подписей на этапе проверки.





Канопацкая не стала комментировать ситуацию Свободе . Да и что тут можно сказать, когда в Минске Канопацкая, по данным ЦИК, оказалась абсолютным лидером (после Лукашенко, естественно) по количеству собранных подписей, хотя очевидно, что очереди подписантов стояли у Тихановской, Бабарико и Цепкало. По ситуации с подписями в регионах у Канопацкой тоже все мистически чудесно: пданным ЦИК у Анны Конопацкой в регионах 35 тысяч действительных подписей, хотя ранее сообщалось, что за нее поступило чуть более 20 тысяч подписей.





Что говорят в ЦИК





"К тем цифрам, которые называли журналистом Канопацкая, Черечень и Дмитриев, Центральная комиссия не имеет отношения. Это говорили претенденты на этапе сбора подписей, вполне возможно, что они подписи еще сдавали дополнительно. Те цифры, которые указаны на сайте ЦИК, получены после проверки. То, что заявляли претенденты - здесь нужно смотреть дату, когда они это говорили» - сказал Tut.by заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Иван Толкач.





Обращаем внимание, что несовпадение идет с данными, озвучивавшимися уже после сдачи подписных листов и даже после их проверки (как в ситуации с Черечнем).