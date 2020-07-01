



Как выясняется, ель в «Саду памяти» мемориального комплекса подо Ржевом Путин и Лукашенко по-разному сажали.





"То есть землю с лопат кидали с одинаковым энтузиазмом, а вот поливали потом по-разному. Александр Лукашенко полил из лейки ветки ели (это бессмысленно, когда сажаешь дерево; скажет любой, кто хоть раз такое делал), а Владимир Путин верно вылил всю свою лейку под корень… Может, и это что-то да значит…" -- пишет обозреватель "Комерсанта" Андрей Колесников.





Кстати, приоритеты в своих публичных выступлениях Лукашенко и Путин тоже определили по-разному.





— Дорогие ветераны! Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья!.. -- начал свою речь Путин.





— Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны… -- прозвучало от Лукашенко.





Каждый показал, кого считает на церемонии главным.