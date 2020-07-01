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Садовод и огородник Лукашенко вчера доказал, что ни черта в этом не пнимает

Подробностей о вчерашних переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина по-прежнему нет, зато журналисты обратили внимание вот на какую деталь.


Как выясняется, ель в «Саду памяти» мемориального комплекса подо Ржевом Путин и Лукашенко по-разному сажали. 

"То есть землю с лопат кидали с одинаковым энтузиазмом, а вот поливали потом по-разному. Александр Лукашенко полил из лейки ветки ели (это бессмысленно, когда сажаешь дерево; скажет любой, кто хоть раз такое делал), а Владимир Путин верно вылил всю свою лейку под корень… Может, и это что-то да значит…" -- пишет обозреватель "Комерсанта" Андрей Колесников.

Кстати, приоритеты в своих публичных выступлениях Лукашенко и Путин тоже определили по-разному. 

— Дорогие ветераны! Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья!.. -- начал свою речь Путин.

— Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны… -- прозвучало от Лукашенко. 

Каждый показал, кого считает на церемонии главным.
"Белорусский партизан"
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