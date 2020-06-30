+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Турецкий инвестор не будет отказываться от претензий к Валерию Цепкало

Турецкий бизнесмен Седат Игдеджи не будет отказываться от претензий к Валерию Цепкало, несмотря на то, что ЦИК снимает политика с выборов.

Седат Игдеджи / Мария Войтович, Еврорадио​

Он подтверждает, что подал заявление на экс-председателя ПВТ в прокуратуру. И что в этом заявлении он перечислил факты из личной жизни Цепкало, передает "Еврорадио".

— Он ушёл из Беларуси? Из Беларуси он ушёл? Если уедет из из страны — я не занимаюсь им. Если он больше не будет здесь жить, то я его не трогаю. Сразу же завтра заберу своё заявление, — ответил Игдеджи на вопрос Еврорадио о том, достигнута ли сейчас цель, с которой он выдвигал обвинения против политика.

Вечером 30 июня стало известно, что засчитано только 75 тысяч подписей за выдвижение Цепкало из 220 тысяч, которые собрала его инициативная группа. Фактически это означает, что у Центризбиркома появились основания не регистрировать его кандидатом в президенты.


Накануне в Телеграм-канале "Папаратор", близком к белорусским силовым структурам, появилась копия заявления, которое Игдеджи якобы передал в прокуратуру. В опубликованном документе Валерий Цепкало обвиняется во взяточничестве и недобросовестных отношениях с компаниями Седата Игдеджи. Также там содержатся провокационные подробности из личной жизни Цепкало.

Заявление Игдеджи было передано в МВД, ведомство начало проверку.

Во время предвыборной кампании Валерий Цепкало жёстко критиковал Александра Лукашенко. Тот в ответ намекал на то, что что-то нечисто с причинами ухода Цепкало из ПВТ и со строительством дома политика в Минске.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]