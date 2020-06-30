Седат Игдеджи / Мария Войтович, Еврорадио​





Он подтверждает, что подал заявление на экс-председателя ПВТ в прокуратуру. И что в этом заявлении он перечислил факты из личной жизни Цепкало, передает "Еврорадио"





— Он ушёл из Беларуси? Из Беларуси он ушёл? Если уедет из из страны — я не занимаюсь им. Если он больше не будет здесь жить, то я его не трогаю. Сразу же завтра заберу своё заявление, — ответил Игдеджи на вопрос Еврорадио о том, достигнута ли сейчас цель, с которой он выдвигал обвинения против политика.





Вечером 30 июня стало известно, что засчитано только 75 тысяч подписей за выдвижение Цепкало из 220 тысяч, которые собрала его инициативная группа. Фактически это означает, что у Центризбиркома появились основания не регистрировать его кандидатом в президенты.









Накануне в Телеграм-канале "Папаратор", близком к белорусским силовым структурам, появилась копия заявления, которое Игдеджи якобы передал в прокуратуру. В опубликованном документе Валерий Цепкало обвиняется во взяточничестве и недобросовестных отношениях с компаниями Седата Игдеджи. Также там содержатся провокационные подробности из личной жизни Цепкало.





Заявление Игдеджи было передано в МВД, ведомство начало проверку.





Во время предвыборной кампании Валерий Цепкало жёстко критиковал Александра Лукашенко. Тот в ответ намекал на то, что что-то нечисто с причинами ухода Цепкало из ПВТ и со строительством дома политика в Минске.