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Штаб Цепкало обжалует отбраковку избиркомами подписей за его выдвижение

Штаб претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало намерен обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, забраковавших подписи за его выдвижение кандидатом в президенты, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан, пишет TUT.BY.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Он рассказал, что Цепкало обсуждает с членами своего штаба план дальнейших действий — ожидается его заявление.

— Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся, — заявил Урбан.

30 июня ЦИК озвучил имена претендентов, которые продолжат участие в борьбе за президентское кресло. По данным ЦИК, экс-глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей: после проверок у него осталось 75 249 подписей. Ранее Цепкало заявлял, что его инициативная группа собрала более 200 тысяч подписей, в избиркомы было сдано 160 тысяч.

Необходимый порог в 100 тысяч подписей преодолели, по данным ЦИК, 6 претендентов. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.


Интересно, что ранее Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилась 106 841 подпись. ЦИК и претенденты 30 июня заявили, что было сдано больше подписей, чем ранее озвучивалось в СМИ
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