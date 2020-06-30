



Решением Мингорисполкома от 25 июня в Минске предвыборную агитацию можно проводить всего в шести местах, передает "Белсат" . Большинство из них находится далеко от центра города и там обычно не так много людей:





Парк Дружбы Народов в границах улиц Орловская –Богдановича – Кульман – Карастояновой.

Центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября по улице Долгобродской.

Площадка возле фонтана, расположенная в Киевском сквере по улице Каховской

Площадка при входе в парк им. Н.Грековой по улице Малинина

Сквер Жукова в границах улиц Железнодорожная – Минина.

Сквер «Тучинский» в пределах улиц Харьковская –Верещагина – Берута





Такая тенденция есть не только в столице. Например, в Дзержинске местный райисполком для проведения агитации выделил парковку для автомобилей.





В этом году выборы президента состоятся 9 августа. На данный момент по данным ЦИК только 6 кандидатов набрали больше необходимых 100 тысяч подписей.





Предвыборная агитация пройдет с 14 июля по 8 августа.