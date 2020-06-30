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Власти определили, где можно проводить предвыборную агитацию. В Минске — только в шести местах

На странице Мингорисполкома появился список мест, где кандидаты могут проводить мероприятия в рамках предвыборной агитации. И он очень короткий.


Решением Мингорисполкома от 25 июня в Минске предвыборную агитацию можно проводить всего в шести местах, передает "Белсат". Большинство из них находится далеко от центра города и там обычно не так много людей:

  • Парк Дружбы Народов в границах улиц Орловская –Богдановича – Кульман – Карастояновой.
  • Центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября по улице Долгобродской.
  • Площадка возле фонтана, расположенная в Киевском сквере по улице Каховской
  • Площадка при входе в парк им. Н.Грековой по улице Малинина
  • Сквер Жукова в границах улиц Железнодорожная – Минина.
  • Сквер «Тучинский» в пределах улиц Харьковская –Верещагина – Берута

Такая тенденция есть не только в столице. Например, в Дзержинске местный райисполком для проведения агитации выделил парковку для автомобилей.

В этом году выборы президента состоятся 9 августа. На данный момент по данным ЦИК только 6 кандидатов набрали больше необходимых 100 тысяч подписей.

Предвыборная агитация пройдет с 14 июля по 8 августа.
КТ/АА belsat.eu
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