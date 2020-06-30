Власти определили, где можно проводить предвыборную агитацию. В Минске — только в шести местах
На странице Мингорисполкома появился список мест, где кандидаты могут проводить мероприятия в рамках предвыборной агитации. И он очень короткий.
Решением Мингорисполкома от 25 июня в Минске предвыборную агитацию можно проводить всего в шести местах, передает "Белсат". Большинство из них находится далеко от центра города и там обычно не так много людей:
- Парк Дружбы Народов в границах улиц Орловская –Богдановича – Кульман – Карастояновой.
- Центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября по улице Долгобродской.
- Площадка возле фонтана, расположенная в Киевском сквере по улице Каховской
- Площадка при входе в парк им. Н.Грековой по улице Малинина
- Сквер Жукова в границах улиц Железнодорожная – Минина.
- Сквер «Тучинский» в пределах улиц Харьковская –Верещагина – Берута
Такая тенденция есть не только в столице. Например, в Дзержинске местный райисполком для проведения агитации выделил парковку для автомобилей.
В этом году выборы президента состоятся 9 августа. На данный момент по данным ЦИК только 6 кандидатов набрали больше необходимых 100 тысяч подписей.
Предвыборная агитация пройдет с 14 июля по 8 августа.
КТ/АА belsat.eu
21:28 30/06/2020
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