Александр Федута: Б…ди, сэр! Цепкало сняли, на очереди Бабарико?

Дело в том, что 29 июня произошло чрезвычайное событие. Впервые с 1994 года действующая власть решила использовать против одного из кандидатов в президенты, так сказать, компромат интимного характера. В 1994 году – напомню – в телевизоре появилась некая стюардесса, стыдливо рассказывавшая о том, что депутат Александр Лукашенко украл у нее в самолете фен и кулек с конфетами. Члены той же правительственной делегации острили, что у девушки, скорее всего, был не новый фен китайского производства, которых уже в самой Беларуси было пруд пруди, а, скорее всего, вибратор. Его, стало быть, и должен был похитить, согласно хитроумной разработке тогдашнего пресс-секретаря премьер-министра – а служил пресс-секретарем покойный ныне Владимир Заметалин – депутат Лукашенко. Но премьеру Вячеславу Кебичу история с вибратором, говорят, как-то «не пошла» и ограничились феном, пишет политолог Александр Федута в своей колонке на сайте "Белсат"





Зато история «пошла» на пользу самому Лукашенко и так порадовала его, что Заметалин дослужился при нем до званий вице-премьера и первого заместителя главы Администрации президента. Пошла на пользу – поскольку обнажила всю гнилость системы, не гнушавшейся даже такими подлостями.





Сейчас Заметалин умер, но дело его живет. Новым полковникам показалось мало обвинить Валерия Цепкало в коррупции. Устами сына турецко-подданного Цепкало обвинили также в том, что взятки он брал не борзыми щенками, но проститутками в размере тысячи долларов в неделю.





Вот и пришлось мне пообщаться со знающими людьми. Нет, не с проститутками и не с сутенерами даже. С простым, можно сказать, народом.





Народ начал бешено сочувствовать и завидовать Валерию Цепкало.





По утверждению двух водителей такси, на такие деньги можно было вызывать к себе двух не самых дешевых проституток ежедневно. Но для того, чтобы деньги не уходили на ветер, какова же должна была быть потенция у этого полового гиганта?!





О том же задались вопросам и доблестные сотрудницы одной из бухгалтерий. Они даже позавидовали жене Валерия Вильямовича, поскольку поняли, что речь идет о добрачном периоде жизни экс-директора Парка высоких технологий.





«Мастер по железу», быстренько пройдясь по специализированным сайтам, сообщил мне, что цена подобного рода трат в описываемый турецко-подданным доносчиком период в Минске явно завышена – если снизить число потребленных услуг с двух до одной девушки по вызову. Это, по его словам, должны быть какие-то элитные и хорошо законспирированные б…ди. Хотя, говорят, у господина Цепкало, всегда был хороший вкус.





Валерий Цепкало встретился с жителями Боровлян. 4 июня 2020. Ирина Ареховская / Belsat.eu





В общем, к Валерию Вильямовичу это все как-то не прилипло. Во-первых, потому, что все уверены: турецко-подданный явно написал соответствующие абзацы в своем доносе если не сгоряча, то явно под чужую диктовку. Ибо, простите, взятку в 600 тысяч долларов еще можно как-то попытаться доказать (в чем лично я сомневаюсь), а стоимость коттеджей, выставляемых на продажу бывшими членами лукашенковских правительств и вовсе значительно дороже будет, так что остается посочувствовать бедняге Цепкало, не решившемуся красть миллионами. А во-вторых, народу понятно: все вылитое на чрезвычайного и полномочного посла дерьмо явно вылито не с целью последующего сбора доказательств (стюардессу двадцать шесть лет назад в телеэкран посадили, можно и сегодня пару-тройку б..дей найти – чем не доказательство?). Вылито – чтобы хоть что-нибудь прилипло. И как раз понимание этой причины явления ведра с дерьмом вызвало сочувствие к объекту травли и искреннее презрение к травящим правящим.





Валерий Цепкало встретился с жителями Боровлян. 4 июня 2020. Ирина Ареховская / Belsat.eu





Судя по всему, сами поняли, что переборщили. Поэтому и не зачли собранные подписи. Ибо нерегистрация Цепкало выводит всю эту дурно пахнущую историю за пределы общественного внимания. А если оставить – что получается? Генеральный прокурор дает Следственному Комитету поручение расследовать коррумпированность Цепкало. А там часть взяток – борзыми девицами. Так и представляешь себе диалог:





– Товарищ председатель, там к вам свидетели по делу Цепкало В.В.





– Кто именно?





– Б…ди, сэр!





Хохот в зале. В оставшееся время следователь изучает купюры валютных проституток на предмет наличия на них отпечатков пальцев посла и турецко-подданного. Или и этот вид взятки давался по безналу и на зарубежный счет?





В общем, незачет подписей есть, с моей точки зрения, лучшее доказательство невиновности Валерия Цепкало в данном вопросе. А если в данном, то, вероятно, и в остальных.





Теперь остается ждать судьбы Виктора Бабарико. Скорее всего, его «снимут» за декларацию о доходах. Действительно, чего еще ждать от банкира, кроме неумения заполнить декларацию? Почему? А вот такие странные люди, эти банкиры. Странней только государственные пропагандисты, придумывающие подобного рода мерзости. А почему придумывают? Б…ди, сэр!







