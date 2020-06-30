Дженнифер Мур и Владимир Макей / mfa.gov.by​





Во вторник министр иностранных дел принял участие в торжественной церемонии открытия в минской гимназии № 5 виртуального музея "Встреча на Эльбе". Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине исторической встречи советских и американских военных в Германии. На нём присутствовала временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур, сообщает пресс-служба МИДа.





По словам Макея, в ближайшее время завершатся внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на пост посла Беларуси в Соединённых Штатах. Пока его фамилию он не называет, передает "Еврорадио"





Как известно, в последние годы отношения между Беларусью и США улучшились. В этом году ожидается обмен послами. Приезд американского посла прогнозировался на лето. Им может стать Джули Фишер, заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.









Последние 12 лет страны не обменивались послами. Их отозвали после того, как весной 2008-го США ввели санкции против "Белнефтехима". Это была реакция на нарушение прав человека в Беларуси. Тогда Минск отозвал своего посла и предложил уехать американскому послу Карен Стюарт. Штат американского посольства был существенно сокращён, диппредставительство до сих пор возглавляет временный поверенный. Потепление в отношениях началось шесть лет назад. В этом году Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео.