



На судебном заседании присутствовал наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Алексей Лойко. Интересы коллектива «АтлантКонсалтСофт» в суде представлял ведущий инженер Евгений Жамойдин. Процесс вёл судья Николай Липневич. Администрацию Фрунзенского района Минска представляли начальница отдела организационно-кадровой работы Т. Мышкова и заведующая юридическим отделом Е.Петражицкая.





Как обосновали свою жалобу айтишники?

На суде представитель «АтлантКонсалтСофт» заявил, что все пять участковых избирательных комиссий, в которые трудовой коллектив направлял своих представителей, были сформированы «по производственному принципу»: все члены коллектива связаны трудовыми отношениями с директорами учреждений, которые также включены в УИК. В качестве доказательств Жамойдин просил назвать места работы всех выдвиженцев, которые вошли в состав комиссий. Однако представительница Администрации Т. Мышкова возразила, обосновав это, что «у заявителя было время ознакомиться с материалами о выдвижении в состав комиссий». Судья Липневич принял решение не называть места работы членов УИК, во включении в которую было отказано представителям «АтлантКонсалтСофт».





Как отметил Евгений Жамойдин, данные обстоятельства свидетельствуют о дискриминационном подходе, который присутствовал при формировании участковых комиссий. На дискриминационный подход, по мнению заявителя, указывают и то, что комиссии, в которых трудовой коллектив выдвигал своих членов, на 70% и выше процентов состоят из членов, которые были включены в УИК на парламентских выборах осенью.





Представитель «АтлантКонсалтСофт» также обратил внимание судьи на то, что все участковые комиссии, в которых трудовой коллектив выдвигал своих представителей, были образованы в количестве 13 человек. При этом статья 34 Избирательного кодекса предусматривает возможность образования УИК в количестве от 5 до 19 человек. Евгений Жамойдин со ссылкой на статью 23 Конституции убеждал суд в том, что Администрация не имела оснований отказывать трудовому коллективу «АтлантКонсалтСофт» и должна была сделать все пять комиссий в количестве 14 человек.





Также Евгений Жамойдин отметил, что на заседание Администрации по формированию участковых комиссий не были приглашены заинтересованные субъекты, а информация о времени и месте онлайн-трансляции не была опубликована за два дня до начала заседания, что противоречит требованиям Приложения 2 Постановления Центральной комиссии по выборам №16 от 8 мая 2020 г. Представитель «АтлантКонсалтСофт» считает, что таким образом были нарушены права, вытекающие из п. 5 ст. 34 Избирательного кодекса, согласно которому на заседании органов, образующих комиссии, вправе присутствовать представители трудовых коллективов, которые выдвинули своих представителей в состав комиссии.





Кроме этого, обжалуемое решение комиссии от 24 июня 2020 г. вынесено с нарушением, поскольку решение о включении в состав участковых комиссий с 1 по 62 принимались на заседании 23 июня 2020 г., на решении стоит одна дата: 24 июня 2020 г.





По мнению представителя ООО «АтлантКонсалтСофт», приведенных обстоятельств достаточно для удовлетворения их жалобы.





Что ответила им Администрация Фрунзенского района Минска?

По мнению начальницы организационно-кадровой работы Т. Мышковой, законодательство не содержит чётких критериев, определяющих включение в состав УИК.





«Каждый из членов администрации определил для себя те или иные критерии отбора для кандидатов в состав членов участковых комиссий», — заявила представительница Администрации.





Она признала, что объявление о заседании Администрации по формированию участковых комиссий, было вывешено за несколько часов до начала трансляции. Мышкова на суде утверждала, что раньше это сделать было невозможно.





Что касается количества членов в комиссиях, то Мышкова сослалась на решение Администрации Фрунзенского района Минска от 06 июня 2020 г., согласно которому предельный размер членов участковых комиссий составляет 13 человек и является оптимальным. По ее словам, на двух участках (родильный дом и инфекционная больница) количество членов комиссии составляет пять человек.





Какое решение принял суд?

В итоге судья Николай Липневич не нашел оснований для удовлетворения жалобы трудового коллектива ООО «АтлантКонсалтСофт» на решение Администрации Фрунзенского района Минска о не включении их представителей в состав участковых комиссий. Данное решение суда вступает в силу немедленно и не подлежит обжалованию или опротестованию.





Кроме этого, как сообщает наблюдатель Алексей Лойко, 29 июня суд Фрунзенского района Минска рассмотрел еще четыре жалобы граждан и представителей партии БНФ на решения Администрации Фрунзенского района Минска о невключении их в состав участковых комиссий.