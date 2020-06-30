Переговоры Лукашенко и Путина снова сорвались?

- За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна, - сказал Лукашенко.





После церемонии президенты вместе посадили две ели и посетили музей войны. А потом были запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.





Что было дальше - пока непонятно. Известно, что из Ржева Путин уехал в свою резиденцию, где провел онлайн-совещание по поводу открытия пяти новых медцентров. Чем в это время занимался Лукашенко – не сообщается.