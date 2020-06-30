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Переговоры Лукашенко и Путина снова сорвались?

По состоянию на 19:30 пресс-служба президента Беларуси так и не сообщила, где находится Лукашенко с момента выхода из музея в Ржеве.


Утром во вторник, 30 июня, Александр Лукашенко прилетел на вертолете в российский город Ржев, где вместе с Владимиром Путиным торжественно открыл Мемориал советскому солдату. Начало церемонии было запланировано на 13:00. Однако все переиграли: в 13:30 Путин в прямом эфире обратился к россиянами, стоя на фоне Мемориала советскому солдату – речь в обращении шла о российском референдуме. Где в это время находился Лукашенко – не сообщалось. В результате 15-минутная церемония открытия монумента началась в 14:00, пишет "Комсомольская правда".

- За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна, - сказал Лукашенко.

После церемонии президенты вместе посадили две ели и посетили музей войны. А потом были запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Что было дальше - пока непонятно. Известно, что из Ржева Путин уехал в свою резиденцию, где провел онлайн-совещание по поводу открытия пяти новых медцентров. Чем в это время занимался Лукашенко – не сообщается.


В 18:43 кремлевский пул РИА Новости сообщил, что Путин и Лукашенко все же пообщались, однако о чем, и как прошла эта встреча – не сообщается. Судя по тому, что новость сопровождает видеоряд, где Лукашенко и Путин идут по территории монумента, речь, вероятно, идет о кратком общении в рамках открытия монумента, а не об отдельных переговорах.

По состоянию на 19:30 пресс-служба президента Беларуси так и не сообщила, где находится Лукашенко с момента выхода из музея в Ржеве. Не исключено, что Александр Лукашенко уже прилетел обратно в Минск. О начале каких-либо переговоров между Лукашенко и Путиным не сообщает и пресс-служба российского президента.
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