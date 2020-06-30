Напомним, ЦИК Беларуси опубликовал окончательные сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты. Цифры не сошлись у трех претендентов: Канопацкой, Черечня и Дмитриева. Анна Канопацкая буквально накануне говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. В данных ЦИК же отмечено, что после всех проверок у Канопацкой осталось 146 588 действительных подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, ЦИК отчитался, что у него после проверок — 143 109. Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось — 106 841 подпись.





Теперь Канопацкая утверждает, что в разговоре с журналистами она назвала только то количество подписей, которые сдала собственноручно — 110 тысяч, но на самом деле ее команда собрала гораздо больше.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





— Вы у меня спросили [вчера], сколько я сдала подписей (Канопацкая 29 июня в разговоре с TUT.BY еще раз повторила, что сдала 110 тысяч подписей, — Прим.TUT.BY). Если бы вы у меня спросили, сколько сдала моя команда, я бы вам и сказала, — сказала Канопацкая.





— А сколько сдала ваша команда?





— Более 140 тысяч. А сколько ЦИК написал?





— 146 588 подписей.





— Вполне допускаю. У меня только по Минску цифра, которую лично сдавала я — более 110 тысяч. У меня еще есть координаторы, которые развозили подписи в регионах. Могу сказать, что у меня даже Дарья [сестра], как руководитель инициативной группы возила подписи в Оршу — там было порядка 12 тысяч подписей. В Минске более 110 тысяч подписей сдала я, при этом в Минске еще сдавали и координаторы в Московском и Фрунзенском районах. По стране у нас получилось более 140 тысяч подписей, — заявила Канопацкая.





Андрей Дмитриев тоже заявил, что его команда сдала более 107 тысяч подписей, о которых он говорил журналистам.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





— Мы могли сдать немного больше, потому что люди считали в листах, а не подписях. Но не думаю, что там намного больше. Мы сдали больше 107 тысяч подписей, но многие считали листы, поэтому мы не до конца понимали цифры. Человек, например, писал: я сдал в комиссию 300 листов. А это непонятно: это 3 тысячи подписей или больше, поэтому может быть разбежка, — сказал Дмитриев.





Дозвониться до Сергея Черечня TUT.BY не удалось.

