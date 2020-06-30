Избирательный комиссии отбраковывают тысячи подписей, отданных за двух претендентов – Виктора Бабарико и Владимира Цепкало. У других, включая жену опального блогера Сергея Тихановского, пока подобных проблем с подписными листами не возникает. В чем причина такой непоследовательности избиркомов?





Андрей Поротников. – Эти люди с точки зрения белорусской власти имеют личные качества и потенциал, чтобы организовать и возглавить протест. Таким образом убирают и организационный центр, и потенциальный символ возможных протестов против фальсификации выборов. – То, что могут не зарегистрировать Цепкало и Бабарико – это ожидаемо с учетом того уровня наката, который идет по отношению к ним, – отмечает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель аналитического центра Belarus Security Blog. – Эти люди с точки зрения белорусской власти имеют личные качества и потенциал, чтобы организовать и возглавить протест. Таким образом убирают и организационный центр, и потенциальный символ возможных протестов против фальсификации выборов.









Что касается Тихановской, то, по мнению политолога, по ней вопрос, скорее всего, просто еще не решен наверху.





– Нет пока четкой позиции главы государства. Он же заявлял, что в Беларуси женщина не может быть президентом, и получается, что «воевать с бабой» противоречит его самоуверенным заявлениям, – поясняет Андрей Поротников.









При отсутствии в избирательном бюллетене фамилий Цепкало и Бабарико Светлана Тихановская может собрать большинство голосов протестного электората. Но власти это устроит.





– Наверху, мне кажется, предполагают, что, будучи случайным человеком в кампании, Тихановская не имеет ни достаточного политического опыта, ни достаточной решимости. Плюс ко всему всегда будет возможность давления на мужа, который де-факто находится в заложниках, и на детей, – поясняет Андрей Поротников. – Если мы увидим Тихановскую в избирательных бюллетенях, то, скорее всего, это будет попытка властей канализировать возможный протест, направить его по наименее опасному для себя сценарию. Соберут недовольных вокруг Тихановской, которая не пойдет ни на какие решительные действия и призывы.





Политолог также считает, что надо делать различия между электоратом Цепкало и Бабарико и электоратом Сергея Тихановского.









– Электорат Тихановского все же ориентируется на лидерский вождистский тип политика, который знает и который ведет. Их уровень самоорганизации относительно невысокий. И если не будет призывов со стороны лидера, то вопрос способности их выступить и самоорганизоваться подвисает в воздухе, – отмечает Андрей Поротников. – А вот электорат Бабарико и Цепкало – это электорат больших городов, людей с определенным уровнем достатка, которые привыкли принимать решения и брать на себя ответственность. По крайней мере, значительная часть этих людей – это представители малого, среднего и крупного бизнеса, которые имеют потенциал организационный и организаторский. Сейчас для власти главное – исключить их из процесса.





По мнению политолога, власти действуют вполне рационально, исходя из сложившейся ситуации.





– Они сбивают репрессивными инструментами протест на взлете, чтобы не дать ему самоорганизоваться, структурироваться, приобрести некую системность, что потребует еще более жесткой реакции, – поясняет Андрей Поротников. – Расчет, по моему мнению, строится на том, что общество примет ту цифру, которую нарисует Ермошина, а через месяц-два можно будет выпустить политзаключенных и успокоить Запад.





Однако можно ли говорить, что исход выборов предрешен и протесты пресечены в зародыше?





– Я бы не стал так говорить однозначно, потому что выстрелить может в любой момент, и непонятно, что послужит таким спусковым крючком, – отмечает политолог. – Дело в том, что реально Лукашенко не просто утратил большинство. Если бы считали голоса на выборах, он, по моему мнению, скорее всего, показал бы третий или четвертый результат. Без шансов даже попасть во второй тур. И в этом плане его ситуация очень уязвима.