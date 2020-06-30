Как 110 тысяч превратились в 146 тысяч? Канопацкая пытается объясниться
После отбраковки подписей у некоторых претендентов на президентский пост стало больше, чем они сдавали. Как такое может быть?
Анна Канопацкая попыталась объясниться, но получилось совсем не убедительно.
Буквально вчера Анна Канопацкая сообщила журналистам, что сдала 110 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты. Сегодня Центризбирком засчитал ей более 146 тысяч. Она и сама такого не ожидала.
Вот комментарий порталу TUT.by
— Вы у меня спросили [вчера], сколько я сдала подписей (Канопацкая 29 июня в разговоре с TUT.BY еще раз повторила, что сдала 110 тысяч подписей, — Прим.TUT.BY). Если бы вы у меня спросили, сколько сдала моя команда, я бы вам и сказала, — сказала Канопацкая.
— А сколько сдала ваша команда?
— Более 140 тысяч. А сколько ЦИК написал?
— 146 588 подписей.
— Вполне допускаю. У меня только по Минску цифра, которую лично сдавала я — более 110 тысяч. У меня еще есть координаторы, которые развозили подписи в регионах. Могу сказать, что у меня даже Дарья [сестра], как руководитель инициативной группы возила подписи в Оршу — там было порядка 12 тысяч подписей. В Минске более 110 тысяч подписей сдала я, при этом в Минске еще сдавали и координаторы в Московском и Фрунзенском районах. По стране у нас получилось более 140 тысяч подписей, — заявила Канопацкая.
"Белорусский партизан"
17:43 30/06/2020
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