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Как 110 тысяч превратились в 146 тысяч? Канопацкая пытается объясниться

После отбраковки подписей у некоторых претендентов на президентский пост стало больше, чем они сдавали. Как такое может быть?

Как 110 тысяч превратились в 146 тысяч? Канопацкая пытается объясниться
Анна Канопацкая попыталась объясниться, но получилось совсем не убедительно. 

Буквально вчера Анна Канопацкая сообщила журналистам, что сдала 110 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты. Сегодня Центризбирком засчитал ей более 146 тысяч. Она и сама такого не ожидала. 

Вот комментарий порталу TUT.by

— Вы у меня спросили [вчера], сколько я сдала подписей (Канопацкая 29 июня в разговоре с TUT.BY еще раз повторила, что сдала 110 тысяч подписей, — Прим.TUT.BY). Если бы вы у меня спросили, сколько сдала моя команда, я бы вам и сказала, — сказала Канопацкая.

— А сколько сдала ваша команда?

— Более 140 тысяч. А сколько ЦИК написал?

— 146 588 подписей.

— Вполне допускаю. У меня только по Минску цифра, которую лично сдавала я — более 110 тысяч. У меня еще есть координаторы, которые развозили подписи в регионах. Могу сказать, что у меня даже Дарья [сестра], как руководитель инициативной группы возила подписи в Оршу — там было порядка 12 тысяч подписей. В Минске более 110 тысяч подписей сдала я, при этом в Минске еще сдавали и координаторы в Московском и Фрунзенском районах. По стране у нас получилось более 140 тысяч подписей, — заявила Канопацкая.
"Белорусский партизан"
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