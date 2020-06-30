Анна Канопацкая попыталась объясниться, но получилось совсем не убедительно.





Буквально вчера Анна Канопацкая сообщила журналистам, что сдала 110 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты. Сегодня Центризбирком засчитал ей более 146 тысяч. Она и сама такого не ожидала.









— Вы у меня спросили [вчера], сколько я сдала подписей (Канопацкая 29 июня в разговоре с TUT.BY еще раз повторила, что сдала 110 тысяч подписей, — Прим.TUT.BY). Если бы вы у меня спросили, сколько сдала моя команда, я бы вам и сказала, — сказала Канопацкая.





— А сколько сдала ваша команда?





— Более 140 тысяч. А сколько ЦИК написал?





— 146 588 подписей.





— Вполне допускаю. У меня только по Минску цифра, которую лично сдавала я — более 110 тысяч. У меня еще есть координаторы, которые развозили подписи в регионах. Могу сказать, что у меня даже Дарья [сестра], как руководитель инициативной группы возила подписи в Оршу — там было порядка 12 тысяч подписей. В Минске более 110 тысяч подписей сдала я, при этом в Минске еще сдавали и координаторы в Московском и Фрунзенском районах. По стране у нас получилось более 140 тысяч подписей, — заявила Канопацкая.