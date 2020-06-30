Тихановская и Черечень подали документы в ЦИК





Потенциальные кандидаты в президенты должны подать документы в ЦИК до 4 июля включительно.





Днем во вторник документы в Центризбирком принес предприниматель и глава партии "Грамада" Сергей Черечень. Вскоре после него подала документы и супруга блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.





Таким образом, на сегодня документы в ЦИК не подал лишь штаб действующего президента Александра Лукашенко.





Ранее документы подали представители Виктора Бабарико, а также Валерий Цепкало, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.





Для регистрации кандидатом необходимо иметь не менее 100 тысяч подтвержденных подписей в свою поддержку. Также проверяться будут и поданные в ЦИК документы.





Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 14 июля. Выборы главы государства назначены на 9 августа.











