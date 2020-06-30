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Тихановская и Черечень подали документы в ЦИК

Светлана Тихановская и Сергей Черечень подали днем во вторник документы в Центризбирком для регистрации кандидатами в президенты.


Потенциальные кандидаты в президенты должны подать документы в ЦИК до 4 июля включительно.

Днем во вторник документы в Центризбирком принес предприниматель и глава партии "Грамада" Сергей Черечень. Вскоре после него подала документы и супруга блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.

Таким образом, на сегодня документы в ЦИК не подал лишь штаб действующего президента Александра Лукашенко.

Ранее документы подали представители Виктора Бабарико, а также Валерий Цепкало, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

Для регистрации кандидатом необходимо иметь не менее 100 тысяч подтвержденных подписей в свою поддержку. Также проверяться будут и поданные в ЦИК документы.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 14 июля. Выборы главы государства назначены на 9 августа.
Sputnik
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