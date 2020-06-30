Штаб потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико выступил с обращением в связи с признанием избиркомами недействительными как минимум более 100 тысяч подписей белорусов в поддержку выдвижения Виктора Бабарико кандидатов в президенты





Публикуем обращение полностью





Обращение штаба Виктора Бабарико

Если вы захотите узнать ценность вашего мнения в глазах власти — откройте новости. В них вы прочтете, что подписи за кандидатов, которые вы собирали и ставили, десятками тысяч признали недействительными.





Это была моя подпись. Это была подпись моего соседа. Это была ваша подпись и подпись ваших друзей. Государство признало недействительным меня. Государство признало недействительным моего соседа. Признало недействительным вас и ваших друзей. Оно не видит нас, не принимает нас в расчет, не слышит наше мнение. Нас для него не существует. Мы недействительны. Цена моей подписи в глазах государства — ноль.









Все, что происходит сейчас, — это не результат действий одного или двух человек, это результат действий целой системы.





Людей, которые по указке бракуют хорошие подписи.





Людей, в страхе поднимающих руку, голосуя за тех членов избирательной комиссии, которых им пометили в блокноте.





Людей, которые считают голоса вопреки законам математики.





Людей, которые увольняют коллег за майку и тащат в автозак за мирный протест.





Людей, которые пишут, что больные умерли от хронических заболеваний, а не коронавируса.





И мы призываем этих людей очнуться. Их меньше, чем нас, их заставляют быть пособниками, красть у народа, обманывать большинство.





Среди их соседей; среди кассиров в супермаркете, куда они приходят за покупками; среди коллег у них не осталось единомышленников. Они противостоят большинству, они одни, но власть это от них скрывает.





За то время, что мы действуем в рамках закона и ждем 14 июля, власти в агонии совершают все больше фатальных ошибок, не понимая, что ни нас, ни наших намерений меньше не станет.





Система стала так слаба, что у нее больше нет возможности сохранять лицо. Этот драндулет вертикали дребезжит и трясется, разваливаясь на ходу. Воровство подписей и наших голосов говорит не о силе системы, а о ее слабости.





Нынешнее правительство больше не может сохранить власть хотя бы видимо легитимными способами, в ход идут мародерство и неприкрытое хамство. Это признак не силы системы, а ее слабости и страха остаться без власти.





Ведь в этот раз действия белорусов и наличие осязаемых соперников утроили этот страх. Если вам страшно — подумайте, как страшно им.





Что все мы сейчас можем сделать? Не впадать в отчаяние и не опускать руки — ведь именно на это рассчитывает действующая власть. На протяжении четверти века она удачно пользовалась ощущением пустоты и бессилия, которое приходило ко многим, даже самым активным, после очередных «выборов».





Больше так не будет. Надо набраться терпения, ждать и делать. На данном этапе мы все, как минимум, можем распространять информацию. Используйте государственный праздник 3 июля с пользой для будущего государства — езжайте на дачи, в деревни, расскажите родственникам, друзьям и соседям, что происходит.





Что государство ждет от тех, кто так отважно и воодушевленно все это время собирал и ставил подписи? Что эти люди пожмут плечами, услышав, что их работу выбросили в мусорный бак, и отправятся домой смотреть телевизор за ужином?









Власти проверяют, как далеко можно зайти, пока мы молчим. Но они не учитывают одного. Чем больше власть захлопывает дверь перед нашим носом, тем больше нас собирается у этой двери. И мы уже не готовы просто ждать под дверью.





Победить большинство невозможно. Особенно то большинство, которое два десятка лет накапливало в себе силы. Наш путь потребует усердия, терпения и поступков.





Мы белорусы, мы действительны и мы это докажем, говорится в обращении.









Если вы подписывались в поддержку альтернативного кандидата и считаете, что ваш голос мог быть не признан, то можете воспользоваться своим законным правом и отправить в местный райисполком письмо подтверждения своей подписи - форма тут