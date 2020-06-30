ЦИК снял Цепкало с выборов, а Канопацкой и Черечню добавил подписей





Проверка подписей, сданных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, завершилась в Беларуси накануне.





В результате проверки большое число подписей, поданных за Цепкало, были "отбракованы", из-за чего он не сможет дальше участвовать в выборах президента.





Из почти 160 тысяч подписей в поддержку Цепкало избиркомы приняли лишь 75 249 – то есть менее половины.





Согласно законодательству, дальше участвовать в гонке он не сможет.







