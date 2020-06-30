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ЦИК снял Цепкало с выборов, а Канопацкой и Черечню добавил подписей

Бывший посол и экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не сможет баллотироваться кандидатом в президенты Беларуси по итогам проверки сданных подписей.

ЦИК снял Цепкало с выборов, а Канопацкой и Черечню добавил подписей

Проверка подписей, сданных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, завершилась в Беларуси накануне.

В результате проверки большое число подписей, поданных за Цепкало, были "отбракованы", из-за чего он не сможет дальше участвовать в выборах президента.

Из почти 160 тысяч подписей в поддержку Цепкало избиркомы приняли лишь 75 249 – то есть менее половины.

Согласно законодательству, дальше участвовать в гонке он не сможет.


В поддержку Александра Лукашенко принято 1939572 подписи

Виктора Бабарико – 165744

Сергея Черечня – 143109

Анны Канопацкой – 146588

Андрея Дмитриева – 106841

Светланы Тихановской – 104757

Цифры выглядят смешными, потому что за кого подписывались люди на самом деле, видели все. 

Есть и очевидные проколы, которые не учел Центризбирком. Так, Анна Канопацкая заявляла, что собрала за свое выдвижение 110 тысяч подписей. Но в ЦИК каким-то образом оказалось 146588... И это после отбраковки.

Аналогичная ситуация с Сергеем Черечнем. Сданные 106 тысяч подписей превратились в более чем 143 тысячи. Это как называется? 

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"Белорусский партизан"
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