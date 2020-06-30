ЦИК снял Цепкало с выборов, а Канопацкой и Черечню добавил подписей
Бывший посол и экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не сможет баллотироваться кандидатом в президенты Беларуси по итогам проверки сданных подписей.
Проверка подписей, сданных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, завершилась в Беларуси накануне.
В результате проверки большое число подписей, поданных за Цепкало, были "отбракованы", из-за чего он не сможет дальше участвовать в выборах президента.
Из почти 160 тысяч подписей в поддержку Цепкало избиркомы приняли лишь 75 249 – то есть менее половины.
Согласно законодательству, дальше участвовать в гонке он не сможет.
В поддержку Александра Лукашенко принято 1939572 подписи
Виктора Бабарико – 165744
Сергея Черечня – 143109
Анны Канопацкой – 146588
Андрея Дмитриева – 106841
Светланы Тихановской – 104757
Цифры выглядят смешными, потому что за кого подписывались люди на самом деле, видели все.
Есть и очевидные проколы, которые не учел Центризбирком. Так, Анна Канопацкая заявляла, что собрала за свое выдвижение 110 тысяч подписей. Но в ЦИК каким-то образом оказалось 146588... И это после отбраковки.
Аналогичная ситуация с Сергеем Черечнем. Сданные 106 тысяч подписей превратились в более чем 143 тысячи. Это как называется?
В ТЕМУ
"Белорусский партизан"
17:35 30/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение