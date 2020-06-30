+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Закрытый" суд так решил: Виктор Бабарико остается в СИЗО КГБ

Суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Виктора Бабарико на заключение под стражу.

Самого Виктора Бабарико из СИЗО КГБ в суд не доставляли, рассказал TUT.BYадвокат претендента Дмитрий Лаевский, присутствовавший на заседании.

Поскольку заседание проходило в закрытом режиме и с адвоката взята подписка о неразглашении данных, то обстоятельства этого заседания и мотивы судебного постановления адвокат сообщить отказался. 

При этом защитник отметил, что со стороны защиты представлен значительный объем аргументов в поддержку жалобы.

— Постановление суда по жалобе Виктора Бабарико сторона защиты намерена обжаловать в Минском городском суде, — сказал Лаевский.

Кроме того, адвокат Лаевский обратил внимание на то, что им на прошлой неделе через КГБ также была подана жалоба на меру пресечения, однако по состоянию на данный момент эта жалоба в суд не поступила, поэтому, вероятно, будет рассматриваться отдельно.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]