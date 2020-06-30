Дмитрий Лаевский, присутствовавший на заседании. Самого Виктора Бабарико из СИЗО КГБ в суд не доставляли, рассказал TUT.BY адвокат претендента, присутствовавший на заседании.





Поскольку заседание проходило в закрытом режиме и с адвоката взята подписка о неразглашении данных, то обстоятельства этого заседания и мотивы судебного постановления адвокат сообщить отказался.





При этом защитник отметил, что со стороны защиты представлен значительный объем аргументов в поддержку жалобы.





— Постановление суда по жалобе Виктора Бабарико сторона защиты намерена обжаловать в Минском городском суде, — сказал Лаевский.





Кроме того, адвокат Лаевский обратил внимание на то, что им на прошлой неделе через КГБ также была подана жалоба на меру пресечения, однако по состоянию на данный момент эта жалоба в суд не поступила, поэтому, вероятно, будет рассматриваться отдельно.



