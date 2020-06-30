Беспредел продолжается: почти все подписи жителей Витебска за Бабарико и Цепкало были забракованы
Недействительными признали подписи, поданные за Виктора Бабарико, в Железнодорожном и Первомайском районах, а за Валерия Цепкало — в Октябрьском и Первомайском.
очередь на Комаровке в Минске во время сбора подписей за альтернативных потенциальных кандидатов
Инициативная группа Виктора Бабарико собрала в Октябрьском районе 4320 подписей, в Первомайском — 7504, в Железнодорожном — 1508. При проверке комиссии двух последних районов якобы нашли более 15% недостоверных подписей и в результате признали все подписные листы недействительными — то есть 9012 подписей из 13 332, передает vitebsk.cc
За Валерия Цепкало члены его команды собрали в Октябрьском районе 1221 подпись, в Первомайском — 1943, а в Железнодорожном — 379. Снова комиссии из двух районов (на этот раз Октябрьского и Первомайского) нашли более 15% недостоверных подписей и признали недействительными все подписные листы, что дало 3164 подписей из 3543.
При проверке подписей, собранных за других кандидатов в Витебске, в том числе альтернативных Александру Лукашенко, количество недостоверных подписей не превышало 7%.
Если вы считаете, что среди забракованных подписей могла быть и ваша, отправляйте в избирком по месту жительства письмо с подтверждением своей подписи - форма здесь
"Белорусский партизан"
15:56 30/06/2020
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