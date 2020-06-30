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Политик Николай Статкевич признан политзаключенным

30 июня Николай Статкевич должен был выйти на свободу после 30 суток ареста, однако накануне вечером жене Статкевича Марине Адамович позвонил следователь и сообщил об уголовном деле.

Политик Николай Статкевич признан политзаключенным
Политик Николай Статкевич задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Пока он находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина.

В связи с этим правозащитное сообщество Беларуси признало его политическими заключенными. При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов "дела Тихановского”.

На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Николая Статкевича и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Николая Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской. Позже его жене Марине Адамович сообщили, что Статкевич находится в изоляторе на Окрестина, ему присудили 15 суток. 15 июня прошел еще один суд, который добавил политику еще 15 суток. 

Уголовное дело по этой же статье (по ч. 1 ст. 342 УК) завели на блогера Сергея Тихановского и его соратников, Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова.
Источник: spring96.org
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