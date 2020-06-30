На вопросы "Белорусского партизана" в связи с последними скандальными новостями вокруг президентской кампании ответил руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров.





– Избиркомы по всей стране массово бракуют подписи, собранные за регистрацию Бабарико и Цепкало кандидатами в президенты.





Ранее многие обращали внимание, в том числе и потенциальный кандидат Виктор Бабарико, что в истории белорусских выборов еще не было ситуации, когда бы собравших реальные 100 тысяч подписей не пустили на голосование.





Как считаете, пойдут ли власти на это сейчас?





– На мой взгляд, любые прогнозы по этому поводу в данный момент будут спекулятивными.





С одной стороны, власти опасаются продолжения взрывного роста популярности альтернативных кандидатов. Опасаются, что период агитационной кампании приведет к серьезным политическим последствиям для них. Поэтому шансы на отказ в регистрации альтернативных претендентов достаточно велики.





Андрей Егоров





С другой стороны, для власти разрешить возникший политический кризис все-таки предпочтительнее в рамках манипулируемого избирательного процесса – вытащить оппонентов на выборы и продемонстрировать победу над ними в ходе голосования.

Поэтому, вероятно, наверху сейчас взвешивают риски принятия того или иного решения.





Если у нас информации от социологов нет, то у них определенные социологические данные есть. Что дает возможность лучше ориентироваться в настроениях в обществе – прежде всего, в уровне протестных.





– То есть вы допускаете, что того же Бабарико еще могут зарегистрировать – но объявят не о 400 тысячах правдивых подписей, собранных за него, а, скажем, о 110 тысячах?





– Возможно и такое. Большую часть подписей забракуют, а оставшиеся признают действительными.





А может произойти и так: Александр Григорьевич выйдет весь в белом и скажет – зарегистрировать всех. Таким образом он попытается продемонстрировать свою силу и полный контроль над ситуацией.





Но повторюсь: я бы сейчас не делал уверенных ставок на регистрацию или не регистрацию альтернативных претендентов в президенты.





– По заявлению турецкого бизнесмена МВД начало проверку в отношении Цепкало. Как дальше, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация вокруг него?





– После того, как упрятали за решетку Бабарико, все может быть. В действиях властей уже нет ограничений, которые они ставили для себя раньше, они вышли далеко за красные флажки.





Еще до окончания выборов у нас появились политзаключенные. Изначально, эта президентская кампания была похожа на самую грязную в истории, как самая грязная она и развивается.





С другой стороны, мне не кажется, что упрятать Цепкало за решетку – очевидный ход для власти. Пока обвинения против него будут использоваться для очернения претендента в президенты.





– Какими будут последствия для действующей власти, если главных соперников Лукашенко все же не зарегистрируют?





– При нерегистрации кандидаты могут активно включиться в кампанию по бойкотированию выборов. Кстати, на мой взгляд, если бы они снялись сейчас, то это было бы сильным шагом на опережение. Это могло бы помочь им сохранить инициативу в своих руках.









– А что думаете насчет угроз для Лукашенко со стороны внешних сил? Если Бабарико и Цепкало не зарегистрируют, то станет очевидно, что популярность действующего президента в народе невелика и он опасается серьезной конкуренции.





– Россия может использовать это как повод для шантажа, вынуждая Лукашенко к большей лояльности по интеграционным планам. Москва может даже угрожать не признать законность выборов в Беларуси.





Но не думаю, что она станет предпринимать реальные действия.







