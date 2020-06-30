Егоров: Россия сможет шантажировать Лукашенко, если он не зарегистрирует главных соперников
Несмотря на то, что избиркомы массово бракуют подписи, собранные за регистрацию Бабарико и Цепкало кандидатами в президенты, власти, похоже, еще не приняли окончательного решения. Их нерегистрация несет для Лукашенко серьезные риски.
Валерий Цепкало и Виктор Бабарико
На вопросы "Белорусского партизана" в связи с последними скандальными новостями вокруг президентской кампании ответил руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
– Избиркомы по всей стране массово бракуют подписи, собранные за регистрацию Бабарико и Цепкало кандидатами в президенты.
Ранее многие обращали внимание, в том числе и потенциальный кандидат Виктор Бабарико, что в истории белорусских выборов еще не было ситуации, когда бы собравших реальные 100 тысяч подписей не пустили на голосование.
Как считаете, пойдут ли власти на это сейчас?
– На мой взгляд, любые прогнозы по этому поводу в данный момент будут спекулятивными.
С одной стороны, власти опасаются продолжения взрывного роста популярности альтернативных кандидатов. Опасаются, что период агитационной кампании приведет к серьезным политическим последствиям для них. Поэтому шансы на отказ в регистрации альтернативных претендентов достаточно велики.
Андрей Егоров
С другой стороны, для власти разрешить возникший политический кризис все-таки предпочтительнее в рамках манипулируемого избирательного процесса – вытащить оппонентов на выборы и продемонстрировать победу над ними в ходе голосования.
Поэтому, вероятно, наверху сейчас взвешивают риски принятия того или иного решения.
Если у нас информации от социологов нет, то у них определенные социологические данные есть. Что дает возможность лучше ориентироваться в настроениях в обществе – прежде всего, в уровне протестных.
– То есть вы допускаете, что того же Бабарико еще могут зарегистрировать – но объявят не о 400 тысячах правдивых подписей, собранных за него, а, скажем, о 110 тысячах?
– Возможно и такое. Большую часть подписей забракуют, а оставшиеся признают действительными.
А может произойти и так: Александр Григорьевич выйдет весь в белом и скажет – зарегистрировать всех. Таким образом он попытается продемонстрировать свою силу и полный контроль над ситуацией.
Но повторюсь: я бы сейчас не делал уверенных ставок на регистрацию или не регистрацию альтернативных претендентов в президенты.
– По заявлению турецкого бизнесмена МВД начало проверку в отношении Цепкало. Как дальше, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация вокруг него?
– После того, как упрятали за решетку Бабарико, все может быть. В действиях властей уже нет ограничений, которые они ставили для себя раньше, они вышли далеко за красные флажки.
Еще до окончания выборов у нас появились политзаключенные. Изначально, эта президентская кампания была похожа на самую грязную в истории, как самая грязная она и развивается.
С другой стороны, мне не кажется, что упрятать Цепкало за решетку – очевидный ход для власти. Пока обвинения против него будут использоваться для очернения претендента в президенты.
– Какими будут последствия для действующей власти, если главных соперников Лукашенко все же не зарегистрируют?
– При нерегистрации кандидаты могут активно включиться в кампанию по бойкотированию выборов. Кстати, на мой взгляд, если бы они снялись сейчас, то это было бы сильным шагом на опережение. Это могло бы помочь им сохранить инициативу в своих руках.
– А что думаете насчет угроз для Лукашенко со стороны внешних сил? Если Бабарико и Цепкало не зарегистрируют, то станет очевидно, что популярность действующего президента в народе невелика и он опасается серьезной конкуренции.
– Россия может использовать это как повод для шантажа, вынуждая Лукашенко к большей лояльности по интеграционным планам. Москва может даже угрожать не признать законность выборов в Беларуси.
Но не думаю, что она станет предпринимать реальные действия.
"Белорусский партизан"
14:10 30/06/2020
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