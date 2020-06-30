Мнение: Власти могут зарегистрировать только Черечня и Канопацкую





Александр Класковский А вот по подбору персон, которые попадут в избирательный бюллетень, может получиться ближе к формату 2015 года: Лукашенко и те, кого принято называть спарринг-партнерами, пишет политобозреватель





Массовая отбраковка подписей за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — симптом того, что их могут банально не зарегистрировать.





Не факт, что зарегистрируют Светлану Тихановскую. У нее невелик запас подписей. Если же и зарегистрируют, то ее команда разгромлена, сама она не оратор и не политик и вряд ли готова к решительной мобилизации сторонников.





Зато Сергея Черечня, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева могут зарегистрировать, мягко говоря, без придирок к качеству подписей. Теоретически эти претенденты могли бы избрать из своего числа этакого единого, но это из области фантастики: у каждого из них есть миссия, которой они не поступятся. Дмитриев уже заявил, что не готов поддержать Канопацкую.





Большой вопрос, насколько ринется поддерживать этих людей та часть электората, которая пока видит кандидатов надежды в Бабарико и Цепкало. Неясно также, как поведет себя после регистрации кандидатов старый оппозиционный мейнстрим.









Да, и наверху могут еще подумать, регистрировать ли Дмитриева. Он самый тертый калач из перечисленной обоймы. Напомню, что в кампании 2015 года Татьяна Короткевич из «Говори правду» на кандидатском безрыбье набрала, по данным НИСЭПИ, 22,3% голосов, после чего власть постаралась слишком раскрутившуюся экс-кандидатку приглушить.





Лукашенко, похоже, решил на этих выборах не мудрить. Сложные конструкции, которые строили в своих прогнозах на кампанию аналитики, грозят окончательно рассыпаться. Аналитики оказались слишком большими эстетами. А у меня крутится в голове диалог из «Брильянтовой руки»: «Лелик, но это же неэстетично!» — «Зато дешево, надежно и практично».