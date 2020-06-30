Если вы подписывались в его поддержку, то можете воспользоваться своим законным правом и отправить нижеприведенную форму в местный райисполком.





Если вы подписывались за другого кандидата, подписи которого также массово выбраковывают избиркомы, например, Валерия Цепкало, просто в этой форме впишите данные своего потенциального кандидата.













Наименование комиссии (районная по штампу регистрации в паспорте)

Адрес









Обращение гражданина





Я, ФИО, гражданин Республики Беларусь, зарегистрирован по адресу: ____________________, паспорт №_________________, выданный __.__.____ ______________________________________, поставил свою подпись за выдвижение в кандидаты в Президенты Республики Беларусь Бабарико Виктора Дмитриевича

Дата и подпись вносились мной в подписной лист собственноручно в присутствии уполномоченного члена инициативной группы, данные которого были указаны в подписном листе.





В соответствии со ст.13 Избирательного кодекса Республики Беларусь подготовка и проведение выборов Президента Республики Беларусь осуществляются открыто и гласно. Соответствующие комиссии, местные представительные, исполнительные и распорядительные органы информируют граждан о своей работе по подготовке и проведению выборов.





В силу ст.3 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений.





На основании изложенного, прошу сообщить информацию о проведении проверки подлинности моей подписи в соответствии со ст.61 Избирательного кодекса Республики Беларусь.





В случае, если моя подпись подлежала проверке, прошу сообщить о ее результатах. В случае, если моя подпись была признана недостоверной – прошу сообщить об основаниях признания подписи недостоверной.





Ответ прошу направить по адресу и электронной почте, указанным в настоящем заявлении.









ФИО подпись

дата





Не позволим избиркомам отнимать голоса у потенциальных кандидатов!