Потенциальных кандидатов лишают голосов - отправляем в избиркомы письма подтверждения своей подписи
Избиркомы массово "бракуют" подписи потенциальных кандидатов на пост президента страны. Больше всех в этом смысле пострадал находящийся сейчас за решеткой и признанный правозащитниками политзаключенным Виктор Бабарико - известно о лишении его более чем 100 тысяч подписей и это еще не полные данные.
Если вы подписывались в его поддержку, то можете воспользоваться своим законным правом и отправить нижеприведенную форму в местный райисполком.
Если вы подписывались за другого кандидата, подписи которого также массово выбраковывают избиркомы, например, Валерия Цепкало, просто в этой форме впишите данные своего потенциального кандидата.
Наименование комиссии (районная по штампу регистрации в паспорте)
Адрес
Обращение гражданина
Я, ФИО, гражданин Республики Беларусь, зарегистрирован по адресу: ____________________, паспорт №_________________, выданный __.__.____ ______________________________________, поставил свою подпись за выдвижение в кандидаты в Президенты Республики Беларусь Бабарико Виктора Дмитриевича
Дата и подпись вносились мной в подписной лист собственноручно в присутствии уполномоченного члена инициативной группы, данные которого были указаны в подписном листе.
В соответствии со ст.13 Избирательного кодекса Республики Беларусь подготовка и проведение выборов Президента Республики Беларусь осуществляются открыто и гласно. Соответствующие комиссии, местные представительные, исполнительные и распорядительные органы информируют граждан о своей работе по подготовке и проведению выборов.
В силу ст.3 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений.
На основании изложенного, прошу сообщить информацию о проведении проверки подлинности моей подписи в соответствии со ст.61 Избирательного кодекса Республики Беларусь.
В случае, если моя подпись подлежала проверке, прошу сообщить о ее результатах. В случае, если моя подпись была признана недостоверной – прошу сообщить об основаниях признания подписи недостоверной.
Ответ прошу направить по адресу и электронной почте, указанным в настоящем заявлении.
ФИО подпись
дата
Не позволим избиркомам отнимать голоса у потенциальных кандидатов!
"Белорусский партизан"
13:32 30/06/2020
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