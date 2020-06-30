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Потенциальных кандидатов лишают голосов - отправляем в избиркомы письма подтверждения своей подписи

Избиркомы массово "бракуют" подписи потенциальных кандидатов на пост президента страны. Больше всех в этом смысле пострадал находящийся сейчас за решеткой и признанный правозащитниками политзаключенным Виктор Бабарико - известно о лишении его более чем 100 тысяч подписей и это еще не полные данные.

Потенциальных кандидатов лишают голосов - отправляем в избиркомы письма подтверждения своей подписи
Если вы подписывались в его поддержку, то можете воспользоваться своим законным правом и отправить нижеприведенную форму в местный райисполком.   

Если вы подписывались за другого кандидата, подписи которого также массово выбраковывают избиркомы, например, Валерия Цепкало, просто в этой форме впишите данные своего потенциального кандидата.



Наименование комиссии (районная по штампу регистрации в паспорте)
Адрес


Обращение гражданина

Я, ФИО, гражданин Республики Беларусь, зарегистрирован по адресу: ____________________, паспорт №_________________, выданный __.__.____ ______________________________________, поставил свою подпись за выдвижение в кандидаты в Президенты Республики Беларусь Бабарико Виктора Дмитриевича 
Дата и подпись вносились мной в подписной лист собственноручно в присутствии уполномоченного члена инициативной группы, данные которого были указаны в подписном листе.

В соответствии со ст.13 Избирательного кодекса Республики Беларусь подготовка и проведение выборов Президента Республики Беларусь осуществляются открыто и гласно. Соответствующие комиссии, местные представительные, исполнительные и распорядительные органы информируют граждан о своей работе по подготовке и проведению выборов.

В силу ст.3 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» граждане Республики Беларусь имеют право на обращение в организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений.

На основании изложенного, прошу сообщить информацию о проведении проверки подлинности моей подписи в соответствии со ст.61 Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

В случае, если моя подпись подлежала проверке, прошу сообщить о ее результатах. В случае, если моя подпись была признана недостоверной – прошу сообщить об основаниях признания подписи недостоверной.

Ответ прошу направить по адресу и электронной почте, указанным в настоящем заявлении.


ФИО подпись
дата


Не позволим избиркомам отнимать голоса у потенциальных кандидатов!
"Белорусский партизан"
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