Андрей Дмитриев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
Сопредседатель инициативы "Говори правду" Андрей Дмитриев стал четвертым претендентом, который подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси.
Ранее документы также подали представители Виктора Бабарико, а также Валерий Цепкало и Анна Канопацкая.
Трое других претендентов – Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень – на момент подготовки материала документы пока не подали.
Для Дмитриева это первая избирательная кампания в качестве претендента. Ранее он участвовал в выборах как руководитель штаба Владимира Некляева и Татьяны Короткевич.
Перед подачей документов он заявил журналистам, что делает это с тяжелым сердцем, поскольку происходящее -- "абсолютное беззаконие".
«Я считаю, что в принципе можно говорить о том, что выборы в Беларуси закончились и началась реальная кампания противостояния", -- сказал Андрей Дмитриев.
Для регистрации кандидатом в президенты необходимо иметь не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. О числе принятых после проверок подписей ЦИК сообщит сегодня вечером. Кроме того, должна успешно пройти проверку и декларация, о доходах претендента.
Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа.
"Белорусский партизан"
13:21 30/06/2020
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