

Ранее документы также подали представители Виктора Бабарико, а также Валерий Цепкало и Анна Канопацкая.

Трое других претендентов – Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень – на момент подготовки материала документы пока не подали.





Для Дмитриева это первая избирательная кампания в качестве претендента. Ранее он участвовал в выборах как руководитель штаба Владимира Некляева и Татьяны Короткевич.





Перед подачей документов он заявил журналистам, что делает это с тяжелым сердцем, поскольку происходящее -- "абсолютное беззаконие".





«Я считаю, что в принципе можно говорить о том, что выборы в Беларуси закончились и началась реальная кампания противостояния", -- сказал Андрей Дмитриев.





Для регистрации кандидатом в президенты необходимо иметь не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. О числе принятых после проверок подписей ЦИК сообщит сегодня вечером. Кроме того, должна успешно пройти проверку и декларация, о доходах претендента.





Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа.











