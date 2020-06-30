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Андрей Дмитриев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Сопредседатель инициативы "Говори правду" Андрей Дмитриев стал четвертым претендентом, который подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси.


Ранее документы также подали представители Виктора Бабарико, а также Валерий Цепкало и Анна Канопацкая.

Трое других претендентов – Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень – на момент подготовки материала документы пока не подали.

Для Дмитриева это первая избирательная кампания в качестве претендента. Ранее он участвовал в выборах как руководитель штаба Владимира Некляева и Татьяны Короткевич.

Перед подачей документов он заявил журналистам, что делает это с тяжелым сердцем, поскольку происходящее -- "абсолютное беззаконие". 

«Я считаю, что в принципе можно говорить о том, что выборы в Беларуси закончились и началась реальная кампания противостояния", -- сказал Андрей Дмитриев. 

Для регистрации кандидатом в президенты необходимо иметь не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. О числе принятых после проверок подписей ЦИК сообщит сегодня вечером. Кроме того, должна успешно пройти проверку и декларация, о доходах претендента.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа.
"Белорусский партизан"
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