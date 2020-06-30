Уже 17! В "деле блогеров" - новый фигурант

Об этом он сообщил правозащитнику Павлу Левинову в своем письме.





Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами "Европейской Беларуси" Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был осужден на 20 суток ареста и, соответственно, должен был выйти на свободу 30 июня. Но он и дальше остается за решеткой - в ИВС на ул. Окрестина в Минске.





Таким образом, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ.





Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич.





13 из них уже признаны политическими заключенными.