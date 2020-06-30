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Уже 17! В "деле блогеров" - новый фигурант

Youtube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как "Серый кот", также стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Уже 17! В "деле блогеров" - новый фигурант
Об этом он сообщил правозащитнику Павлу Левинову в своем письме.

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами "Европейской Беларуси" Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был осужден на 20 суток ареста и, соответственно, должен был выйти на свободу 30 июня. Но он и дальше остается за решеткой - в ИВС на ул. Окрестина в Минске.

Таким образом, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. 

Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 

13 из них уже признаны политическими заключенными.
Источник: spring96.org
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