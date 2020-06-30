Накануне о возможных темах "свободной повестки" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.





Лукашенко ранее говорил, что планирует обсудить с Путиным вмешательство извне в выборы в Беларуси. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Беларуси, а Минск не представил аргументов вмешательства в процесс выборов со стороны РФ.





Связанная не столько с выборами, сколько с давлением на собственность российских корпораций. В частности, события вокруг Белгазпромбанка. Возможно, будет обсуждаться судьба другой российской собственности, а именно "Газпром трансгаз Беларусь", бывший Белтрансгаз, который был куплен за пять миллиардов долларов с лишним - тоже корпорацией Газпром", - сказал Безпалько "Там прежде всего будет обсуждаться ситуация в Беларуси.Возможно, будет обсуждаться судьба другой российской собственности, а именно, бывший Белтрансгаз, который был куплен за пять миллиардов долларов с лишним - тоже корпорацией Газпром", - сказал Безпалько РИА Новости





Кроме того, по его прогнозу, Лукашенко, "будучи президентом Беларуси, собирается остаться на этом посту на еще один срок, и он будет искать поддержки со стороны России, либо он будет ее просить, либо он будет ее требовать".









По оценке Безпалько, сейчас никакого российского вмешательства в белорусские выборы нет, а Лукашенко говорит о вмешательстве, "просто чтобы устранить конкурента с политической арены или хотя бы из предвыборной гонки".





"То, что Виктор Бабарико решил пойти кандидатом в президенты - это его личное решение. Более того, Виктора Бабарико далеко нельзя назвать пророссийским кандидатом... Российские элиты относятся очень сдержанно к белорусским выборам и предпочитают дождаться их результатов. А потом уже выстраивать отношения с тем лидером, который будет занимать пост президента", - считает эксперт.