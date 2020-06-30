+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Песков: У Путина и Лукашенко состоится отдельная беседа со свободной повесткой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после открытия Ржевского мемориала у Путина и Лукашенко состоится отдельная беседа со "свободной повесткой".

Об этом сообщил телеграм-канал Пул №3.

Накануне о возможных темах "свободной повестки" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Лукашенко ранее говорил, что планирует обсудить с Путиным вмешательство извне в выборы в Беларуси. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при этом отмечал, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Беларуси, а Минск не представил аргументов вмешательства в процесс выборов со стороны РФ.

"Там прежде всего будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Связанная не столько с выборами, сколько с давлением на собственность российских корпораций. В частности, события вокруг Белгазпромбанка. Возможно, будет обсуждаться судьба другой российской собственности, а именно "Газпром трансгаз Беларусь", бывший Белтрансгаз, который был куплен за пять миллиардов долларов с лишним - тоже корпорацией Газпром", - сказал Безпалько РИА Новости

Кроме того, по его прогнозу, Лукашенко, "будучи президентом Беларуси, собирается остаться на этом посту на еще один срок, и он будет искать поддержки со стороны России, либо он будет ее просить, либо он будет ее требовать".


По оценке Безпалько, сейчас никакого российского вмешательства в белорусские выборы нет, а Лукашенко говорит о вмешательстве, "просто чтобы устранить конкурента с политической арены или хотя бы из предвыборной гонки".

"То, что Виктор Бабарико решил пойти кандидатом в президенты - это его личное решение. Более того, Виктора Бабарико далеко нельзя назвать пророссийским кандидатом... Российские элиты относятся очень сдержанно к белорусским выборам и предпочитают дождаться их результатов. А потом уже выстраивать отношения с тем лидером, который будет занимать пост президента", - считает эксперт.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]