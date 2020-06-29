29 июня состоялось заседание Борисовской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.





Как сообщает Ex-ress.by , на нем были рассмотрены два вопроса: об итогах работы по проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им данных, находящихся в подписных листах;о согласовании мест для размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики Беларусь, помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь и их доверенных лиц с избирателями, а также мест для проведения массовых мероприятий с целью осуществления предвыборной агитации, организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами.





Как сообщил заместитель председателя Борисовской районной комиссии Борис Лапутько, в отношении подписных листов двух из семи претендентов (Виктора Бабарико и Валерия Цепкало) была проведена графологическая экспертиза в управлении по Минской области Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.





С учетом работы, проведенной комиссией, и результатов графологической экспертизы Борисовская районная комиссия признала все подписи избирателей в подписных листах за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не подлежащими учету при определении дальнейшего результата сбора подписей.





Суммарно у Виктора Бабарико проверено 1 553 подписи, из них признаны недостоверными 414 подписей или 26,7%. У Валерия Цепкало суммарно проверено 898 подписей, из них недостоверными признаны 234 подписи или 26%. В соответствии с Избирательным кодексом все подписи, поданные за претендента, у которого в ходе проверки выявлено более 15 процентов от общего количества проверенных подписей в подписных листах, не учитываются при определении результата сбора подписей.





Таким образом, все подписи борисовчан, поставленные за выдвижение кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, не будет учтены.





В результате проверки подписей избирателей и соответствующих им данных, находящихся в подписных листах за Александра Лукашенко, выявлена одна недостоверную подпись. Проверялось 4 336 подписей.





В числе мест для проведения массовых мероприятий с целью осуществления предвыборной агитации, организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами, Борисовская районная комиссия согласовала проект решения Борисовского райисполкома об определении всего одной площадки: возле универмага « ста» по ул. Гагарина, 105а.





Правозащитник Олег Мацкевич, наблюдающий за выборами от РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и присутствующий на заседании районной комиссии, считает, что в отношении Виктора Бабарико и Валерия Цепкало нарушен принцип равенства, в одинаковой степени распространяемый на всех участников избирательного процесса на любой его стадии.





— Так как члены Борисовской избирательной комиссии, привлекшие к участию в проверке подписей избирателей управление по Минской области Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в своем решении не дали объективного объяснения причин такого избирательного подхода к двум из семи претендентов в кандидаты на должность главы государства, следует считать, что в отношении Бабарико и Цепкало использован дискриминационный подход, — считает он.





Также правозащитник обратил внимание еще на одну характерную особенность нынешней избирательной кампании. Проект решения Борисовского райисполкома, определивший всего одно место для проведения массовых мероприятий с целью агитации, разительно отличается от предыдущих аналогичных решений.





Так, во время выборов в парламент в 2016 и в 2019 году таких мест было значительно больше, а их перечень ограничивался наличием запрещенных мест. В последнее время наблюдалась тенденция расширения списка разрешенных мест, что позволяло говорить об определенной либерализации избирательного процесса. Видимо, напуганные размахом протестных настроений, выявившихся во время сбора подписей избирателей, власти решили таким образом искусственно ограничить их активность.