ЦИК сегодня сообщит, скольких подписей избиркомы лишили альтернативных претендентов в президенты
Информация о количестве принятых подписей за выдвижение кандидатов в президенты будет обнародована сегодня Центризбиркомом, сообщили Sputnik в комиссии.
глава ЦИК Лидия Ермошина
Территориальные избиркомы накануне завершили проведение заседаний по итогам проверок сданных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
Как сообщили в ЦИК, данные из регионов собираются, к вечеру обобщенные цифры обещают опубликовать на сайте комиссии.
Напомним, для возможности зарегистрироваться кандидатом в президенты необходимо не менее 100 тысяч подписей.
Как стало известно в понедельник, в ряде районов массово "забраковали" подписи за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – в общей сложности речь идет о десятках тысячах отвергнутых подписных листов.
В частности, были забракованы как минимум более 100 тысяч подписей за самого популярного альтернативного потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, находящегося сейчас за решеткой и признанного политзаключенным международной правозащитной организацией Amnesty International
Напомним, в ходе проверки комиссии проверяют 20% сданных подписей, и если из их числа более 15% признаются недействительными, проверяются еще 20%. В случае, если процент брака от этого числа вновь больше 15%, недействительными признаются все подписные листы.
О значительных претензиях к подписям за Александра Лукашенко, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева на данный момент неизвестно, однако по большинству регионов данных пока нет.
Регистрация кандидатов в президенты пройдет в Беларуси до 14 июля.
Выборы главы государства назначены на 9 августа.
"Белорусский партизан"
10:43 30/06/2020
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