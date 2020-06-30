глава ЦИК Лидия Ермошина





Территориальные избиркомы накануне завершили проведение заседаний по итогам проверок сданных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.





Как сообщили в ЦИК, данные из регионов собираются, к вечеру обобщенные цифры обещают опубликовать на сайте комиссии.





Напомним, для возможности зарегистрироваться кандидатом в президенты необходимо не менее 100 тысяч подписей.





Как стало известно в понедельник, в ряде районов массово "забраковали" подписи за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – в общей сложности речь идет о десятках тысячах отвергнутых подписных листов.





были забракованы как минимум более 100 тысяч подписей за самого популярного альтернативного потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, находящегося сейчас за решеткой и признанного политзаключенным международной правозащитной организацией Amnesty International В частности,





Напомним, в ходе проверки комиссии проверяют 20% сданных подписей, и если из их числа более 15% признаются недействительными, проверяются еще 20%. В случае, если процент брака от этого числа вновь больше 15%, недействительными признаются все подписные листы.









О значительных претензиях к подписям за Александра Лукашенко, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева на данный момент неизвестно, однако по большинству регионов данных пока нет.





Регистрация кандидатов в президенты пройдет в Беларуси до 14 июля.





Выборы главы государства назначены на 9 августа.















